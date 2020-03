Super Tuesday legt vooral verdeeldheid Democraten bloot

De sterke prestatie van Joe Biden op Super Tuesday legt de Democratische voorverkiezingen in een beslissende plooi, maar de strijd is verre van gestreden.

Gewezen vicepresident Joe Biden bevestigde zijn terugkeer in de Democratische voorverkiezingen. De senator won het leeuwendeel van de 14 staten. Na een ondermaatse start lijkt Biden de man van het establishment in de Democratische partij te worden. Na een stevige start moet de progressieve senator Bernie Sanders in de verdediging. Hij wint wel in Californië, de staat die de meeste kiesmannen levert.

Opvallend is de zwakke prestatie van multimiljardair Mike Bloomberg. Hij weet nergens een stevige score neer te zetten. Ondanks een half miljard dollar aan campagnegeld weet Bloomberg niet te overtuigen. Zijn rol is wel niet uitgespeeld. Hij kan met zijn geld nog een beslissende factor worden. Als hij Biden steunt, vooral financieel, zou dat een opsteker van formaat zijn voor de gewezen vicepresident.

Elizabeth Warren komt eveneens bekaaid uit Super Tuesday. Voorlopig spreekt ze nog niet van het stopzetten van de campagne. Ook haar keuze, als ze die al snel maakt, beïnvloedt ongetwijfeld de Democratische race naar het presidentschap.

Er blijft na Super Tuesday veel onduidelijk. De vaststelling is wel dat het vrijwel zeker is dat de strijd tussen Joe Biden en Bernie Sanders zal gaan. Dat is een heruitgave van de strijd in 2016. Toen was Hillary Clinton de kandidate van de partijbonzen van de Democraten, terwijl Sanders destijds vooral de jeugd en de progressieve staten wist te overtuigen.

Als er geen duidelijke winnaar opstaat, is dat voor de Democraten andermaal een bezwarende factor.

Net als in 2016 is de verdeeldheid bij de Democraten nog altijd groot. Het gemeenschappelijke doel is het verslaan van de Republikeinse president Donald Trump, maar de politieke programma's liggen ver uit elkaar. Wie ook presidentskandidaat wordt, hij of zij blijft met een zeer heterogeen kiespubliek zitten. En het is niet zeker dat Biden of Sanders verbindend genoeg zijn om de kiezers te overtuigen.

Bovendien zal de uitkomst van Super Tuesday beiden dwingen een felle strijd aan te gaan, wat onvermijdelijk de tegenstellingen opdrijft. Die strijd zal blijven duren tot de Democratische Conventie in juli, waar de beslissing valt. Als er geen duidelijke winnaar opstaat, is dat andermaal een bezwarende factor.

Dat maakt dat Trump voorlopig nog erg comfortabel in het Witte Huis zit. Voor hem zijn de Republikeinse voorverkiezingen niet meer dan een platform waar hij de presidentiële campagne kan opstarten. Hij heeft dus een grote voorsprong op dat vlak. Hoe bitser de Democratische campagne wordt, hoe beter dat is voor de president.