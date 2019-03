Supertrage 5G

In de plaats van te bikkelen over wie hoeveel krijgt uit de 5G-pot, gebruiken de overheden het geld beter om de staatsschuld te verlagen.

Wie dezer dagen zonder wifi de populaire game Fortnite wil downloaden op de smartphone, heeft daar zes minuten voor nodig. Wie dat met 5G zal doen, klaart de klus in 16 seconden. Ziedaar de toekomst: supersnel mobiel internet, waar je ook bent.

Games en films downloaden worden wellicht de populairste toepassingen van 5G, maar er staan een reeks innovaties op stapel die het belang van mobiel entertainment ver overstijgen. De zelfrijdende auto zal zijn karrevracht aan data via 5G doorsturen. Robotchirurgie vanop afstand wordt mogelijk. Zelfs voor wie het overzicht wil houden op grote werven, zoals de Oosterweelverbinding, wordt 5G cruciaal omdat de berg informatie er immens is.

De vertraging voor 5G in ons land is pijnlijk omdat de VS en het VK de technologie al aan het uitrollen zijn.

Net daarom is het zo hallucinant dat de technologische belofte van supersnel mobiel internet in ons land botst op de supertrage politieke wereld. De overheid moet de radiofrequenties veilen voor de bedrijven die straks 5G-dataverkeer willen aanbieden. Woensdag werd die veiling opnieuw uitgesteld. De federale overheid - bevoegd voor telecom - en de deelstaten - bevoegd voor media - geraken het niet eens over hoe ze de verwachte opbrengst van 680 miljoen euro onder elkaar verdelen.

Centenkwestie

Ook in februari leidde die centenkwestie al tot uitstel, maar nu is het ernstiger. De beslissing over de veiling wordt over de verkiezingen van 26 mei getild. ‘Het zal aan de volgende ploeg zijn om alles op poten te zetten’, zei federaal minister van Telecom Philippe De Backer (Open VLD) gisteren.

Die vertraging is pijnlijk omdat de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Zuid-Korea 5G al aan het uitrollen zijn. In Italië, niet meteen de grootste modelstaat ter wereld, is de veiling al gebeurd. In Frankrijk staat ze gepland voor de herfst.

De vertraging is des te pijnlijker omdat niets erop wijst dat het na 26 mei snel kan gaan. Twaalf jaar geleden duurde het 194 dagen om de regering-Leterme te vormen, daarna waren 541 dagen nodig voor de regering-Di Rupo, en Michel I kwam er dankzij een kunstgreep waarbij drie vierde van Franstalig België in de oppositie belandde.

In vergelijking met die moeilijke jaren is de politieke versplintering in ons land zeker niet kleiner geworden. De politieke kloof tussen het centrumlinks stemmende Franstalig België en het centrum-rechts stemmende Vlaanderen is evenmin afgenomen. Het kan na 26 mei dus best even duren voor de politieke wereld de draad van het supersnel mobiel internet oppikt.

Hak de knoop over de 5G-veiling nu nog door. En spreek af dat geen enkele regering die 680 miljoen krijgt. Bouw er de staatsschuld mee af.

Maar het ergste is dat deze discussie niet eens zo moeilijk moet zijn. Het gaat niet over hoeveel belastingen bedrijven betalen, de impact daarvan op jobs, de zin en onzin van regulering of het beter omscholen van de vele werkzoekenden die openstaande jobs zouden kunnen invullen. De overheid moet een veiling organiseren die haar 680 miljoen euro oplevert, waarna iedereen weer verder kan.