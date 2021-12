Te mooi om waar te zijn

Het faillissement van de Vlaamse Energieleverancier leert consumenten een gelijkaardige les als zoveel jaar geleden in de financiële crisis.

Koude douche voor tienduizenden Vlamingen. Voor de Vlaamse Energieleverancier, een relatief kleine speler op de energiemarkt, wenkt het faillissement. Niemand van de gedupeerden belandt in de kou of in het donker. Maar door het debacle dreigen alle klanten straks een nieuw energiecontract te moeten afsluiten. Op een zeer ongelukkig moment nu de prijzen, na de shock van eerder dit jaar, nog altijd op erg hoge niveaus staan.

Lees Meer Vlaamse Energieleverancier vraagt faillissement aan

Het ongeval met de Vlaamse Energieleverancier is niet alleen een pijnlijke affaire voor de klanten en hun portemonnee. Het drukt consumenten, concurrenten en overheid met de neus op de feiten dat op de Vlaamse energiemarkt spelers actief zijn met een zeer kwetsbaar bedrijfsmodel. De Vlaamse Energieleverancier verkocht gas en elektriciteit tegen stunttarieven en zette achter de schermen een klein legertje traders in om die energie goedkoper in te kopen.

Het dacht de slimste jongen van de klas te zijn. Maar de explosie van de gasprijzen zette het bedrijf muurvast. Plots moest de Vlaamse Energieleverancier duur gaan inkopen en verplicht goedkoop verkopen aan al zijn klanten die het had gelokt met lage vaste tarieven. Mooie marges werden diepe putten. De oprichter en topman Stijn Lenaerts zei maandagavond dat hij 'te teleurgesteld' was om te reageren. Dat moet dan toch vooral in zijn eigen businessmodel zijn, dat minder vernuftig in elkaar zat dan hij zelf dacht en dan hij anderen wilde laten geloven.

Dexia

Het doet denken aan wat de financiële speler Dexia ondertussen meer dan tien jaar geleden overkwam. Ook dat bedrijf dacht de markt te kunnen verslaan. Niet door goedkoop energie te kopen, maar door goedkoop geld te lenen en dat vervolgens duurder uit te lenen of te beleggen. Tot de financiële crisis het spelletje deed stokken, en Dexia ei zo na ons land mee het faillissement introk. 'De markt kan langer irrationeel blijven dan jij solvabel', zei de econoom John Maynard Keynes. Dexia, en nu ook de Vlaamse Energieleverancier, ondervonden dat tot hun eigen scha en schande.

Net als de klanten van banken leren die van energiebedrijven dat het ertoe doet met wie ze in zee gaan.

De reikwijdte van het faillissement van de Vlaamse Energieleverancier is uiteraard - gelukkig - veel beperkter. Maar de lessen voor de consument zijn wel gelijkaardig. Net als de klanten van banken leren die van energiebedrijven dat het ertoe doet met wie ze in zee gaan. Wie spaargeld wegzet, kijkt best niet alleen naar de rente die de bank op het boekje biedt. Wie een energiecontract aangaat, moet niet alleen checken wie het goedkoopste tarief biedt, maar ook welk businessmodel en welke balans daar tegenover staan.

Lees Meer Wat als uw energieleverancier failliet is?