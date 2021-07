Techoptimisme en groene facturen

De Europese klimaatplannen die deze week op tafel komen, zullen het gevecht tussen koopkracht en de planeet doen herleven. De overheid kan die strijd wat milderen, maar het echte verschil moet komen van bedrijfstechnologie.

Fit for 55. Het klinkt als een fitnessprogramma voor vijftigplussers, maar het is de naam van het klimaatprogramma dat de Europese Commissie woensdag op tafel legt. Zoals bij echte fitness zal het wellicht eerst wat pijn moeten doen vooraleer de resultaten zichtbaar worden.

De 55 slaat op het percentage waarmee de CO2-uitstoot in Europa moet dalen tussen 1990 en 2030. Twee jaar geleden zaten we bijna halfweg dat traject, wat betekent dat de komende negen jaar best pittig worden.

De klimaatambitie is helaas nodig, maar ze wordt lastig. De Commissie opent deze week formeel het politiek gevecht om de luchtvaartindustrie meer te laten betalen voor de CO2-uitstoot waarvoor ze verantwoordelijk is. Hetzelfde geldt voor de transport- en de energiesector. Het klinkt abstract, tot het besef groeit dat vliegen wellicht duurder wordt, stookolie en gas duurder dreigen te worden en hetzelfde geldt voor wie de auto voltankt.

Voor sommige bedrijven wordt de uitdaging bovendien existentieel. Het is intrigerend om te zien dat er sinds kort ook bij de grote oliebedrijven iets beweegt. Total veranderde zijn naam al in Total Energies, in de meervoudsvorm, om te tonen dat het meer dan olie is. Shell werd door de Nederlandse rechter verplicht een ambitieuzer klimaatbeleid te omarmen. Exxon moest met lede ogen toezien hoe klimaatactivisten een zitje in de raad van bestuur bemachtigden.

De klimaatplannen zetten een oud conflict weer op scherp: de botsing tussen koopkracht en klimaat, tussen het einde van de maand en het einde van de planeet, tussen de gilets jaunes en de klimaatmarsen, tussen klimaatontkenners en klimaatfactuurontkenners.

Want het is onontkoombaar: we rekenen nog altijd belangrijke milieukosten niet door in de prijzen van alledaagse goederen en diensten. Zodra we dat wel doen, worden ze duurder. En er is nog iets lastigs: economische veranderingen zijn absorbeerbaar, zolang ze geleidelijk aan kunnen insijpelen. Hoe bruter de schok, hoe meer schade. Maar om klimaatopwarming te voorkomen, móét het net snel gaan.

Er zijn vier manieren om de harde klimaatschok te voorkomen en ze zullen alle vier nodig zijn. De eerste is het ongeziene investeringsplan van de Europese 'Green Deal'. Het tweede is de koolstofgrenstaks, die moet verhinderen dat Europese bedrijven die een correct klimaatbeleid voeren op hun thuismarkt weggeconcurreerd worden door Chinese sectorgenoten. Het derde is een sociaal fonds om de allergrootste inkomensschokken weg te werken, al dreigt dat de inkomensschok voor anderen weer groter te maken.