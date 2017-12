Tegenpolen

De strafprocedure tegen Polen lost het legitimiteitsprobleem van de EU in Oost-Europa niet op. Maar als de Commissie niets had gedaan, had ze er een extra probleem in West-Europa bovenop.

Nadat artikel 50 van het Verdrag betreffende de Europese Unie vorig jaar wereldbekend was geworden door de Britten, kennen we sinds gisteren artikel 7 van datzelfde verdrag dankzij de Polen. Op basis van die tekst heeft de Europese Commissie gisteren een strafprocedure tegen Warschau opgestart, omdat de Poolse regering het grondwettelijk hof onder haar politieke controle plaatste.

Frans Timmermans, de ondervoorzitter van de Commissie, zei gisteren dat de beslissing met ‘een zwaar gemoed’ is genomen, maar dat er geen andere keuze is. De Commissie heeft de taak op treden als de hoeder van de Europese verdragen. En in die verdragen staat dat de EU rust op waarden zoals de rechtsstaat en de democratie.

Het zwaar gemoed is te begrijpen omdat de stap niet noodzakelijk veel oplost. De kloof tussen Oost- en West-Europa is de voorbije jaren groot geworden. Oost-Europese landen, doorgaans aangevoerd door Polen en Hongarije, hebben geen zin in het migratiebeleid, zijn koele minnaars van het klimaatbeleid en hebben andere opvattingen over het pluralisme, de democratie en de rechtsstaat. In Hongarije voert premier Viktor Orbán strijd tegen de ngo en een universiteit van de filantroop George Soros. En de Poolse politiek heeft het gerecht en de media in haar greep.

De Oost-Europese opstand is een van de politieke vragen van volgend jaar voor de Europese Unie.

Het is een brede kloof die niet snel zal verdwijnen. De Poolse regering noemde de beslissing van de Commissie gisteren ‘een politiek en niet-juridisch besluit’. Gisteravond, een halve dag na de beslissing, ondertekende de Poolse president de omstreden wetten die het gerecht onder politieke controle plaatsen. Ook elders in Oost-Europa blijft de kloof groot. In Hongarije zijn er volgend jaar verkiezingen, waardoor ook Orbán niet snel zal inbinden. En in Oostenrijk, traditioneel het grensland tussen oost en west in Europa, is een regering met extreemrechts aangetreden. Samen met de vraag of de tandem tussen de Franse president Emmanuel Macron en de Duitse bondskanselier Angela Merkel in 2018 onder stoom kan komen, is de Oost-Europese opstand een van dé politieke vragen van volgend jaar voor de EU.

Terwijl Macron en Merkel moeten bewijzen dat de Europese Unie nog resultaten kan voorleggen, draait de Oost-Europese kwestie rond legitimiteit. De Poolse minister van Buitenlandse Zaken liet gisteren weten dat de hervormingen van Justitie in Warschau doorgaan omdat de regering ‘het verplicht is aan de kiezer’. Dat Brussel een strafprocedure tegen de Poolse regering start, zal die Poolse kiezer wellicht niet van idee doen veranderen.

Tegelijk moest de Commissie de knop van artikel 7 induwen omdat ze anders in West-Europa een probleem van legitimiteit zou krijgen. Dat gisteren ook de N-VA zich tegen de Poolse regeringspartij PiS verzette, met wie ze samen in een Europese fractie zit, toont dat aan.

Ook de Catalaanse kwestie, waar de Commissie traag en halfslachtig op het politiegeweld tegen kiezers reageerde, deed in ons land haar legitimiteit geen deugd. En dan leefde de Spaanse regering - zij het met onnodig harde hand - haar eigen grondwet nog na. Zwijgen tegen de Poolse regering, die haar eigen grondwet met de voeten treedt, was daarom geen optie. Wat de Commissie gisteren deed, ondersteunt haar legitimiteit in West-Europa, maar lost het probleem in Oost-Europa niet op.