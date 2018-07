Een vrije markt staat ten dienste van de consument, niet van de bedrijven. Daarom blijft een concurrent voor Proximus, Telenet en Orange welkom.

Op de beurs van Brussel sloot Telenet vrijdag 5,1 procent lager af, Orange Belgium 4 procent lager en Proximus 1,8 procent lager. Beleggers verkochten de aandelen nadat de telecomwaakhond BIPT donderdag na beurstijd duidelijk had gemaakt dat er geen onoverkomelijke bezwaren zijn tegen de intrede van een vierde speler op de Belgische telecommarkt.

De koersdaling suggereert dat beleggers vinden dat de drie telecomspelers op dit moment oligopoliewinsten onder elkaar verdelen, omdat ze te weinig worden uitgedaagd. Een nieuwe concurrent zou dat veranderen.

Schaarse middelen in een economie moeten efficiënt ingezet worden ten dienste van de consument.

Die is er nog niet, maar de strijd is geopend. Proximus, Orange, Telenet en de technologiefederatie Agoria waarvan ze lid zijn, beten vrijdag alvast stevig van zich af. Volgens hen doet extra concurrentie zesduizend jobs verdwijnen. Bovendien zou het leiden tot meer straling en een lagere kwaliteit van de internetverbinding.

Niet al die argumenten overtuigen. Zo is het bizar dat zesduizend jobs zouden verdwijnen omdat een sector plots meer concurrentie krijgt. Het doet vermoeden dat de prijzen voor internet en telecom in België net zo hoog zijn omdat onnodig veel jobs in de sector in stand worden gehouden.

Al relevanter is het argument dat bedrijven minder gaan investeren als hun winstmarges onder druk staan. Maar ook dat gaat niet volledig op. Investeringen gebeuren in de bedrijfswereld heel vaak uit angst niet mee te zijn met de concurrentie en in de nabije toekomst irrelevant te worden. Die psychologische aanmoediging blijft intact.

Eveneens relevant is de opmerking dat een vierde speler zwaar zal moeten investeren in antennes, die niet op de bestaande zendmasten zullen kunnen. Dat is misschien zo, maar die hindernis overwinnen is een taak voor de vierde speler zelf. Als blijkt dat om die reden niemand in de Belgische markt wil stappen, dan zij het zo, maar het is bizar om de markt op voorhand af te sluiten tot drie spelers.

Daarmee blijft het belangrijkste argument voor meer concurrentie op de Belgische telecommarkt in het nadeel spelen van Proximus, Telenet en Orange: een vierde speler zou de prijzen voor mobiele telefonie met 8,6 procent doen dalen, blijkt uit een studie van de KU Leuven. Ook de Europese Commissie hamert er al jaren op dat de prijzen voor telefonie en internet in België verdacht hoog liggen, door een gebrek aan concurrentie.