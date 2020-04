Ilham Kadri, de CEO van chemiegroep Solvay, levert 15 procent van haar remuneratie in en stort het geld in een coronafonds, raakte een tiental dagen geleden bekend. Haar voorbeeld krijgt echter weinig navolging. Een rondvraag van De Tijd leert dat nog maar in drie andere Bel20-bedrijven de toplui vrijwillig een deel van hun loon inleveren. Het gaat om de logistieke vastgoedgroep WDP, de vastgoedgroep Cofinimmo en de verzekeraar Ageas - topman Bart De Smet is ook voorzitter van de werkgeversorganisatie VBO. Die geringe respons is teleurstellend.

Ook dat is leiderschap: delen in de lasten wanneer het moeilijk gaat. Het is een belangrijk signaal, ook al is de inlevering die ze doen eerder symbolisch en zullen ze er geen boterham minder om moeten eten. Uit het jaarlijkse onderzoek van De Tijd blijkt dat de CEO's van de grote Belgische ondernemingen het afgelopen jaar gemiddeld 2,46 miljoen euro verdienden, 30 procent meer dan in 2018. Het is geen drama voor hen als het in 2020 een keer wat minder is.