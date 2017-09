In de vaudeville rond de effectentaks zijn we terug naar af. Dat komt doordat de regering - en vooral CD&V - blijft doen alsof je belastingen kan heffen zonder de bevolking te laten betalen.

Het moet zo’n beetje de heilige graal van de politiek zijn: hoe leg je een belasting op die door vier vijfde van de kiezers niet moet worden betaald en die tegelijk zo veel opbrengt dat andere belastingen kunnen dalen of de uitgaven kunnen stijgen? Het compromis dat de federale regering deze zomer over de effectentaks heeft uitgewerkt, probeert die graal te vinden.

Het akkoord dat de regering-Michel gisteren over de effectentaks heeft gesloten, toont opnieuw dat die heilige graal niet bestaat. De voorbije weken zag de regering namelijk alle hoeken van de kamer. Eerst werd betwijfeld of het wel mogelijk is met een heffing van 0,15 procent aan 254 miljoen euro te komen. Zoiets betekent dat je succesvol een vermogen van 169 miljard belast, zonder dat iemand zijn gedrag aanpast. Toen die twijfel te groot werd, merkte CD&V op dat in het Zomerakkoord is afgesproken ‘aandelen’ te belasten en dus ‘alle’ aandelen. Toen duidelijk werd dat ook de spreekwoordelijke bakker die via een bvba werkt daardoor in beeld komt, werd die piste in allerijl verlaten. Gisteren maakte minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) in de Kamer dan duidelijk dat niet-beursgenoteerde aandelen wel degelijk aan de heffing ontsnappen. Waardoor bij CD&V meteen de twijfel over de opbrengst terug is.

Ook een tweede twijfel blijft over de heffing hangen. De kans is reëel dat de Raad van State - en later het Grondwettelijk Hof - oordeelt dat het niet kan iemand met een effectenportefeuille van 499.999 euro niet te belasten en iemand met een portefeuille van 500.001 euro voor de volle pot. Ook dat wordt nu even genegeerd.

Daarom blijft het gebrek aan realiteitszin storen in dit debat. De ervaring leert - of je dat nu leuk vindt of niet - dat wie het fiscaal vizier richt op de superrijksten zich vaker in de eigen voet schiet dan het doel raakt. België scoort internationaal vrij hoog qua opbrengsten in de vermogensbelasting, net omdat via registratierechten en successierechten alle Belgen mee betalen. Daar komt bij dat de jongste vijf jaar de roerende voorheffing al verdubbeld is.

De politiek ongemakkelijke waarheid over interna tionaal vermogen is dat je sommige vliegen beter met suiker vangt dan met azijn.

Zeggen dat je alleen de superrijken zal belasten is nuttig om verkiezingen te winnen - kijk naar François Hollande in 2012 - maar blijkt in de praktijk doorgaans compleet contraproductief - kijk naar François Hollande in 2017. De politiek ongemakkelijke fiscale waarheid over bijzonder mobiel internationaal vermogen is dat je sommige vliegen beter met suiker vangt dan met azijn.

Tegelijk is in dit debat een bredere notie van het begrip ‘fiscale rechtvaardigheid’ nodig. Het vermogen van de Vlamingen zit vaak bij oudere mensen. Al sinds de jaren negentig is duidelijk dat de Belgische overheid zich onvoldoende voorbereidt op de vergrijzingskosten. De rationele reactie van een burger op dat overheidsfalen is zelf een vermogen opzijzetten. Daarom is het verre van vanzelfsprekend dat diezelfde overheid, eens de vergrijzingsfacturen beginnen binnen te vallen, de roerende voorheffing verdubbelt en nu ook 254 miljoen euro extra zoekt.

De regering heeft de antwoorden op die heikele vragen over de effectentaks gisteren niet gegeven, waardoor de vragen dit najaar opnieuw zullen opduiken. Maar omdat de vergrijzing de overheid nog jaren op kosten zal jagen, is dit wellicht maar een voorproefje voor een politieke clash die nog jaren zal duren.