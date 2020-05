Maandag hervatten veel bedrijven het werk. Ze gaan terug naar start in een nieuwe wereld die nog vol puin ligt en lastiger zal blijven dan de oude.

Het goede coronanieuws komt nu al enkele weken lang om elf uur 's ochtends, wanneer het dagelijkse ziekenhuisrapport binnenvalt. Missie 'flatten the curve' is aan het slagen. Het aantal covidpatiënten in de Belgische ziekenhuizen zakt naar de grens van 3.000. Dag na dag slinkt daardoor het gevaar op een ineenstorting van onze gezondheidszorg.

Als dat tot een gevoel van opluchting leidt, is dat deels terecht maar helaas ook deels niet. Want terwijl het medische rapport beetje bij beetje beter wordt, geldt het omgekeerde voor het economische schaderapport.

Uit data van de bedrijfsdata-expert Graydon blijkt dat op dit moment een op de vier Vlaamse bedrijven extra geld nodig heeft om te kunnen herstarten. Ze zitten door hun buffers. Ofwel verhogen de aandeelhouders het kapitaal, ofwel lenen de banken extra geld, ofwel komt er overheidssteun. Het is een van die drie, of het faillissement dreigt.

Het toont dat we stilaan in een nieuwe fase van de coronastrijd komen. Maandag hervatten veel bedrijven de activiteiten, in de hoop terug aan te knopen met de wereld zoals we hem in februari kenden. Dat zal doorgaans niet lukken. Niet alle klanten zullen al terugkeren, niet alle werknemers zullen kunnen werken zoals vroeger en niet al het geld dat nodig is om de machine weer op gang te krijgen zal in de kas zitten.

De ziekenhuiscijfers rechtvaardigen een gevoel van opluchting. Maar het economische puin moet nog worden geruimd.

Het zichtbaarste voorbeeld van die nieuwe wereld is Brussels Airlines, dat nog altijd 290 miljoen euro staatssteun vraagt om te kunnen overleven. De federale regering wil dat maar geven als er voldoende garanties zijn dat het amper rendabele bedrijf kan overleven in moeilijke omstandigheden. Een coronavaccin dat vliegen weer normaal kan maken is er niet en de luchtvaart moet nog altijd een klimaattransitie door.

Brussels Airlines is daarmee de duidelijkste illustratie van dat veel bredere herstartprobleem. Hoe moet de overheid de komende weken verhinderen dat een groot deel van het Belgische economisch weefsel kapot scheurt? Voor de horeca en de evenementensector wordt nu al voor 'blijvende schade' gevreesd.

Maar hoe moet dat dan? Via het aanmoedigen van privé-investeringen op een moment dat linkse partijen een vermogensbijdrage vragen? Voor bedrijven apart, zoals Brussels Airlines? Of voor sectoren? Voor alle bedrijven? Hoe zal de selectie gebeuren tussen op zich gezonde bedrijven die steun nodig hebben om door de coronaschok te rollen en alle andere?

En wat moet de overheid precies doen? Nog meer garanties onder leningen leggen? Zelf investeren via de overheidsmaatschappijen FPIM of PMV? Bestaande instrumenten als de tax shelter of de fiscaal vriendelijke winwinlening uitbreiden?