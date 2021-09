Een pensioendebat dat springlevend had moeten zijn, is twee dagen na de aankondiging door minister van Pensioenen Karine Lalieux (PS) morsdood. Het is terug naar start.

Een wazig politiek plan is verteerbaar zolang het minstens de goede richting uitgaat en als beetje bij beetje de mist optrekt. Het hervormingsplan van federaal minister van Pensioenen Karine Lalieux (PS) voldeed vorige week helaas niet aan het eerste criterium. Afgelopen weekend faalde het ook in het tweede.

Waarom de richting verkeerd zit, is ondertussen al uitvoerig toegelicht. Het plan geeft geen antwoord op probleem nummer één van de Belgische pensioenen: de betaalbaarheid. Zelfs de voorzitter van de Vergrijzingscommissie stipte dat afgelopen weekend al publiekelijk aan.

De enige manier waarop de factuur eventueel wel zou kunnen kloppen, bestaat er in dat een pak meer Belgen aan het werk moeten. Lalieux zei afgelopen week nog dat haar plan op die hypothese steunt. Zondag zei ze in het VRT-programma De Zevende Dag dag echter exact het omgekeerde.

Opnieuw zei ze bovendien dat de cijfers kloppen, zonder dat ze één cijfer kon geven. Het kleine stapje naar meer helderheid, dat meer dan welkom was, werd daardoor een grote stap achteruit in de mist.

Wat dit nog pijnlijker maakt, is dat de grootse regeringspartij door zo wazig te zijn over de betaalbaarheid van de pensioenen het beeld heeft gecreëerd dat er in het pensioenbeleid nog vanalles uit te delen valt. Dat is manifest niet zo.

Door dat te negeren, wordt het ook bijzonder lastig nog een 'sense of urgency' te creëren dat er wel degelijk ingrepen aan de Belgische pensioenen nodig zijn, tenzij we vinden dat onze kinderen maar de overheidsschulden van hun ouders moeten betalen. Het gebrek aan dat gevoel van urgentie maakt het lastiger om een sfeer op te bouwen waarin eind dit jaar wél knopen kunnen worden doorgehakt over een ernstig hervormingsplan.

Het is met andere woorden terug naar af. En het maakt dat in de Wetstraat de aandacht nu verschuift naar de arbeidsmarktplannen, die wél de komende weken worden verwacht. Lalieux zei dat het wel degelijk de bedoeling is dat 80 procent van de bevolking tussen de 20 en de 64 jaar aan het werk raakt. En dat het wel degelijk de bedoeling is dat de productiviteit van de werkende Belgen toeneemt.