Terugdraaiend

De Vlaamse regering is geen klimaatontkenner. Maar is ze een klimaatfactuurontkenner? Het lijkt erop dat ze zich met steun van de oppositie heeft vastgereden in een put waarin ze moet blijven graven.

Het Grondwettelijk Hof vernietigde donderdag de Vlaamse regeling die eigenaars van zonnepanelen nog vijftien jaar laat wegduiken voor de impact van de digitale elektriciteitsmeter. Daardoor moet de Vlaamse regering vrijdag op de ministerraad proberen weg te duiken van iets anders: de rechtsonzekerheid die ze zelf heeft gecreëerd, omdat ze een lastige discussie blijft uit de weg gaan.

Het probleem is dat de klimaatverandering - zoals milieuproblemen in het algemeen - een schuld creëren die vandaag niet in de boekhouding staat. Zodra die wel wordt opgenomen, rijst de vraag wie haar betaalt. En die vraag is politiek explosief.

De Vlaamse regering heeft een lange traditie in zulke vragen uit de weg gaan. Ze subsidieerde groenestroomcertificaten - in de regeringen-Leterme en -Peeters - door de kostprijs daarvan als verborgen schuld op te bouwen in de intercommunales. Toen de regering-Bourgeois de moed had het probleem aan te pakken via een extra belasting, leidde het vrij snel tot het ontslag van Vlaams minister van Energie Annemie Turtelboom.

Een tweede voorbeeld was de 'slimme kilometerheffing' die Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) in de vorige regering voorbereidde om de stilstand op de Vlaamse wegen te doen verdampen. Tot het Vlaams Belang met 'koopkracht-stickers' campagne voerde langs de A12 en de Vlaamse regering de heffing inslikte. De enige die ze nog wil, is de Brusselse regering, in de overtuiging dat ze de kosten kan afwentelen op kiezers in Vlaanderen en Wallonië die toch niet op haar mogen stemmen.

In de Wetstraat geldt nog altijd: het klimaat is belangrijk, maar het mag niets kosten. De vraag wordt hoelang ze die fictie kan volhouden.

En toen kwam de digitale meter, ook de slimme meter genoemd. Die maakte komaf met de 'domme' analoge meter, die voor eigenaars van zonnepanelen al jaren werkt als een gratis batterij. Overdag, als je niet thuis bent en er weinig vraag naar energie is, produceren je zonnepanelen elektriciteit die de teller doen terugdraaien. 's Avonds, als het donker is, kouder wordt en er veel vraag naar energie is, haal je dan dezelfde hoeveelheid energie - maar dan duurder en vaak nucleair - weer binnen.

Lastig dilemma

Het houdt steek die domme meter af te bouwen. Een van de slimme manieren om een ecologisch beleid te voeren is dat iedereen de milieu- en klimaatkosten die hij zelf veroorzaakt zelf betaalt. Een slimme meter maakt dat mogelijk.

Het lastige dilemma is dat de ecologische discussie hier botst met iets anders wat cruciaal is voor het vertrouwen in de politiek: rechtszekerheid. De Vlaamse regering gunde eigenaars van zonnepanelen nog vijftien jaar het voordeel van de domme meter - op kosten van wie geen zonnepanelen heeft - omdat privé-investeringen met zo'n tijdshorizon worden gedaan.

De regeling, vastgelegd onder de vorige Vlaamse minister van Energie Bart Tommelein (Open VLD) werd toen al gezien als juridisch avontuurlijk. Maar de politieke logica was sluitend. In het Vlaams Parlement stemde niemand tegen. Voor iedereen die nog voor de deadline twee weken geleden zonnepanelen liet installeren, was dat een significant engagement om de investering te doen.