The beautiful game

De overheid brengt een batterij maatregelen in stelling die de Belgische voetbalwereld de duimschroeven aandraait. De clubs moeten leren dat tegenover de voordelen die ze genieten transparantie en goede bedrijfsvoering horen te staan.

Terwijl de meeste voetbalwatchers nog met hun hoofd bij het EK voetbal en de finale van zondag tussen Italië en Engeland zitten, gonst het in de bestuurskamers van het Belgische topvoetbal over een onderwerp dichter bij huis. Bij de Bijzondere Belastinginspectie (BBI) ligt een stapel onderzoeken op tafel naar hoe de clubs de voorbije jaren hun belastingverplichtingen zijn nagekomen. Tegelijkertijd probeert de overheid het topvoetbal in het keurslijf van de antiwitwaswetgeving te wurmen. En in het najaar wil de regering het mes zetten in de massa fiscale voordelen voor de sector.

Een en ander is het gevolg van Operatie Zero, het grootschalig gerechtelijk onderzoek dat bijna drie jaar geleden begon naar witwassen en fraude aan de top van ons voetbal. De gerechtelijke molen maalt traag, maar wat bij de start van het onderzoek en gaandeweg op straat kwam te liggen, heeft zowel bij de publieke opinie in Vlaanderen als bij de politiek de geesten doen rijpen. Tegenover de talrijke voordelen en de brede sympathie die het voetbal geniet, staat een schrijnend gebrek aan deugdelijk bestuur.

Riool

Operatie Zero lichtte een deksel van een riool waaruit verhalen over fictieve vennootschappen in het buitenland naar boven kwamen, en waarlangs commissies werden betaald om belastingen te ontduiken. Sommige clubs bleken er niet voor terug te deinzen het onderling op een akkoordje te gooien om transfers in de boeken te schrijven voor bedrieglijk lage bedragen. Het verschil met de echte transfersom werd in het donker verdeeld. In die schimmige wereld nestelden zich makelaars uit alle windstreken om even lucratieve als bedenkelijke businessmodellen uit te bouwen. Enkele van die dossiers liggen op het bord van de BBI.

Een propere sport die veel aandacht, sympathie en miljoenen euro's van kijkers en adverteerders aanzuigt, moet evenveel transparantie en deugdelijk bestuur teruggeven.

Maar zelfs als de fraudejagers hun werk doen, moet de echte omwenteling nog komen. Het schokeffect van Operatie Zero en de lopende onderzoeken hebben dan wel een aantal van de uitwassen getemperd, de voetbalwereld blijft er een waarin de hoeveelheid geld die erin omgaat niet in verhouding staat tot de transparantie die hij aan de dag legt. Deels omdat het internationale systeem van transfers en transfersommen er een is dat zich van nature goed leent tot onderonsjes in het donker. Maar voor een groot stuk omdat de overheid de clubs nog moet dwingen om echt in het gareel te lopen.

Het is een goede zaak dat het profvoetbal in het keurslijf van de antiwitwaswet wordt gedwongen. Het is in de EK-storm in stilte gepasseerd, maar sinds 1 juli moeten clubs, bond en makelaars zich schikken naar dezelfde strenge regels rond verdachte geldstromen die van toepassing zijn op de financiële wereld en de vastgoed- en diamantsector. De wet moet nog bijgevijld worden en de clubs mogen nog proefdraaien - pas vanaf begin volgend jaar kunnen sancties volgen - maar het signaal is het juiste. De harde hand lijkt de enige manier om een aantal clubs naar deugdelijk bestuur te duwen, zo weigerachtig zijn ze om figuren en gebruiken uit het pre-Operatie Zero-tijdperk los te laten.

Gunstmaatregelen

Ook het fiscale gunstregime moet dringend bijgespijkerd worden. De pandemie heeft een deuk geslagen in menige clubkas. Dat mag geen excuus zijn om enkele voordelen die verworven werden in een tijdperk waarin de geldstromen naar de voetbalwereld nog op een veel lager pitje stonden, af te bouwen. Het is al lang niet meer te verantwoorden dat de RSZ op het loon van topvoetballers berekend wordt op een fictief bruto maandloon van 2.352 euro en dat clubs zo veel korting op hun werkgeversbijdragen krijgen. Gunstmaatregelen zijn niet per se slecht, en kunnen worden verdedigd om bijvoorbeeld de jeugdwerking te stimuleren. Maar een sector waarin zo veel geld rond klotst, moet niet zo hard worden gepamperd.