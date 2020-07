Nu het coronavirus oplaait, komt een ongemakkelijke politieke vraag op tafel: moet de overheid de eventsector stutten tot er een vaccin is?

'The show must go on', luidt het motto van de entertainmentsector. Moet die binnenkort dat devies laten schieten, omdat de sector na het lente- en het zomer- ook het herfstseizoen in het water ziet vallen? Terwijl andere sectoren de deuren heropenden in de 1,5 meter- en mondmaskereconomie, gebeurde dat in de eventsector met de handrem op. En de hoop dat het virus verdwijnt heeft sinds enkele weken plaatsgemaakt voor het besef dat het (lokaal) herleeft.

Dat plaatst de overheid voor een heikele vraag: moet ze de eventsector redden? De Vlaamse regering is van plan eventorganisatoren voorschotten tot 800.000 euro voor te schieten, die ze niet moeten aflossen als events door een nieuwe virusuitbraak in het water vallen.

Alleen helpt dat maar mondjesmaat zolang grote events verboden blijven. Het probleem van de eventsector is dat hij de enige is die nog grotendeels stilligt. De lastige vraag is daarom: wat doen we zolang er geen vaccin is? Frankrijk verleent tot eind 2021 tijdelijke werkloosheid aan wie in de sector werkt.

Het lastige is dat de sector buiten de klassieke criteria valt. Een overheid kan bedrijven redden als ze andere in hun val meesleuren. Ze redde de Belgische banken om het spaargeld van de Belgen te redden. Ze redt Brussels Airlines omdat het ecosysteem van de luchtvaart in Zaventem een van de belangrijkste internationale poorten voor onze open economie is. De eventsector is lastiger in dat rijtje te plaatsen.

Een andere reden is dat overheidsstimulus in crisistijden tijdelijk is. Dat is een stootkussen om de eerste klap op te vangen. Te lang ondersteuning geven, doet bedrijven op den duur in het verleden leven zonder dat ze zich aanpassen aan de nieuwe realiteit. In de tijdelijke werkloosheid voor alle bedrijven in ons land tot eind dit jaar wordt die definitie van tijdelijkheid al getest.

In het geval van de eventsector staan we voor de ongemakkelijke kwestie wat tijdelijk is en wat veel definitiever. Wie weet komt er pas over een paar jaar een coronavaccin op de markt. Betalen we al die jaren enkele duizenden Belgen met belastinggeld om thuis te blijven? Anders gesteld: vanaf hoeveel maanden tijdelijke werkloosheid nemen we beter ons verlies en beginnen we we waar het kan op transformatie en omscholing in te zetten?

Alleen: hoe verkoop je zoiets als ook de cultuursector al 85 miljoen euro kreeg van de Vlaamse regering, als de siertelers 25 miljoen kregen, de busvervoerbedrijven 31 miljoen, de taxibedrijven 12 miljoen en de aardappelboeren 10 miljoen?