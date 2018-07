Tien dagen geleden nam de Britse premier Theresa May eindelijk de teugels van de brexitgesprekken strak in handen. Gisteren speelde ze die weer kwijt.

Kevin Kallaugher, de cartoonist van The Economist, vatte ooit de brexitgesprekken samen door een tennisveld te tekenen. Aan de ene kant stond de EU-speler te wachten. Aan de andere kant hadden de Britten hun speelveld in twee opgedeeld en speelden ze tegen elkaar. Tien dagen geleden leek het even alsof we die cartoon eindelijk achter ons hadden gelaten. Sinds gisteren leven we er opnieuw in.

Twee jaar heeft het geduurd voor de regering van May een eensgezind standpunt kon formuleren over wat ze met de brexitgesprekken wil bereiken. Het leverde haar de bijnaam ‘Theresa Maybe’ op. Tot het vrijdag zes juli toch zo ver was, in de vorm van een witboek over de brexit. Het duurde twee dagen. Toen brak de burgeroorlog in haar regering opnieuw uit en vertrokken de ministers Boris Johnson (Buitenlandse Zaken) en David Davis (Brexit). Het witboek bleef ondertussen wel wat het was. Dus wist de Europese Unie eindelijk wat Londen met de brexit wil bereiken, kon je denken.

Tot gisteren.

‘Dit is geen witboek, maar een witte vlag’, luidde het gisteren bij de tory’s die voorstander zijn van een harde breuk met de Europese Unie. Ze dwongen een stemming af waarbij het witboek van May op cruciale punten zou worden bijgestuurd. Uiteindelijk kwam het niet eens zover. May aanvaardde in de vooravond de amendementen van de harde brexiteers, wellicht omdat uit het koppen tellen was gebleken dat de opstandelingen te talrijk waren.

Het lijkt soms of er voor ieder brexitscenario in Londen een meerderheid is die dat vol overgave wil wegstemmen.

Dat betekent dat de Britten dus nog altijd met elkaar aan het onderhandelen zijn. Dat is best hallucinant als je weet dat er binnen drie maanden, in oktober, een deal wordt verwacht. Ook gisteren waren diplomaten van de EU en de Britse regering daarom druk bezig beetje bij beetje hun meningsverschillen weg te werken. Op de officiële agenda stonden gesprekken over de Noord-Ierse grens en de samenwerking tussen het VK en de EU na de brexit, maar uiteindelijk bleek dat de Britten in Brussel nog altijd niet weten wat hun regering van hen verwacht.

Het gezagsverlies van May van gisteren is twee keer slecht nieuws. Ten eerste weet de EU weer wat minder dan de dag ervoor wie nu aan de overkant van de tafel zit. Want wie garandeert dat het gewijzigde witboek deze keer wel de definitieve visie van Londen op de onderhandelingen weergeeft? En wie weet vervolgens of wat May aan de onderhandelingstafel toezegt, ook een parlementaire stemming in Londen overleeft? Het lijkt soms alsof er voor ieder brexitscenario in Londen een meerderheid is die dat vol overgave wil wegstemmen.

De tweede brok slecht nieuws is dat de visie van de Britse regering gisteren is opgeschoven in de verkeerde richting: een harde breuk met de EU die de handel over het Kanaal dreigt te belemmeren en die een vreedzame brexit aan de landsgrens tussen de EU-lidstaat Ierland en het Britse Noord-Ierland dreigt te bemoeilijken.