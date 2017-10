In de brexitonderhandelingen staan 42.000 Belgische jobs of tien Ford Genks op het spel. Dat de Britten er niets van bakken, is daarom geen reden tot leedvermaak. Het is een reden tot grote bezorgdheid.

Soms is het in de politiek belangrijker wat er niet gebeurt dan wat er wel gebeurt. Zo was het ooit de bedoeling dat de staatshoofden en regeringsleiders van de EU-landen op de Europese top vandaag officieel zouden meedelen dat ze de eerste horde in de brexitgesprekken hebben genomen. Dat zullen ze niet doen. De Duitse bondskanselier Angela Merkel zei gisteren in Brussel al dat er onvoldoende vooruitgang is, maar ze bleef diplomatisch genoeg om eraan toe te voegen dat het geleverde werk tot nog toe ‘bemoedigend’ is.

Die eerste horde doet er nochtans toe. De EU27-landen willen dat Londen drie cruciale dingen duidelijk maakt. Een: hoeveel wil het Verenigd Koninkrijk de komende jaren betalen voor de pensioenen van Europese ambtenaren en voor de rest van de echtscheidingsfactuur? Londen denkt aan zo’n 20 miljard euro, terwijl ze in Brussel 80 miljard euro in het achterhoofd hebben.

Twee: in welke mate behouden Europeanen die in het VK wonen hun rechten? Daarover lijkt een akkoord in de maak, al is het er nog niet helemaal. En drie: hoe garandeert Londen, dat strenger wil worden om migranten buiten te houden, de vrede in Noord-Ierland? De grens tussen Noord-Ierland en Ierland loopt namelijk dwars door wijken en wordt na de brexit een buitengrens van de EU.

Glasheldere antwoorden op die belangrijke vragen zijn er nog altijd niet. Toen de staatshoofden en regeringsleiders gisteren het Justus Lipsius-gebouw binnengingen, was de Britse premier Theresa May de enige die zei dat er ‘concrete vooruitgang is’, al kan ze niet zeggen waar.

Het grootste gevaar bij dit politieke circus is dat we leedvermaak hebben over de Britten. De verleiding is groot. May organiseerde tussentijdse verkiezingen om haar macht te vergroten, maar eindigde met minder macht. Ze wordt openlijk uitgedaagd door haar minister van Buitenlandse Zaken Boris Johnson. Haar poging om in een speech op het Tory-partijcongres haar leiderschap in de verf te zetten, eindigde in een nachtmerrie waarin een komiek haar een C4 gaf en de letters van de partijboodschap van de muur vielen. En die snelle handelsdeals die Londen ging sluiten met de VS en de rest van de wereld? Niks. Het enige grote handelsakkoord dat sinds het brexitreferendum werd aangekondigd, was een tussen de EU en Japan.

Leedvermaak is echter niet de gepaste emotie. Dat de EU27 tot nader order de rangen gesloten houden, komt omdat alle details die de lidstaten kunnen verdelen, nog niet op tafel zijn gekomen. Ooit breekt dat moment aan. Dan zal blijken dat de Oost-Europeanen vooral rechten willen voor hun burgers die in het VK werken, dat de Noord-Europeanen vooral Britse steun vragen tegen de dreiging van Russische agressie en dat een kleine minderheid van EU-landen koste wat het kost de handelspoorten met het VK wil openhouden.

Tot die laatste groep behoren Ierland en België. Als de brexitgesprekken niet in een positievere vibe terechtkomen en uitmonden in een ‘harde brexit’ - waarbij Londen de maximale douanetarieven oplegt die voor de Wereldhandelsorganisatie nog net door de beugel kunnen - dreigt volgens een studie van de KU Leuven in ons land een schok van 2,6 procent van het bbp en het verlies van 42.000 jobs. Dat is bijna tien keer de klap van Ford Genk. En dat is een reden tot grote bezorgdheid.