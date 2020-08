TikTok-imperialisme

De Amerikaanse president Donald Trump wil TikTok verbieden, of hooguit een Amerikaanse overname van het platform toelaten. De digitale koude oorlog is volledig.

Donald Trump zet zijn aanval op de Chinese technologie voort. Nadat hij eerder Huawei verbannen had uit de VS en meteen in feite ook uit Europa, neemt hij nu de populaire entertainmentapp TikTok in het vizier. Volgens de Amerikaanse president gebruikt ByteDance, het Chinese bedrijf achter het platform, de gegevens van klanten om die door te spelen aan de Chinese overheid. Een stelling die niet bewezen is, maar in de discussie ook niet ter zake doet. De president dreigde dit weekend het platform gewoon te verbannen.

Trump wil koste wat het kost verhinderen dat China de bovenhand krijgt in de race naar technologie.

Het wordt steeds duidelijker dat de maatregelen tegen de Chinese digitale wereld ingegeven zijn door de strijd om dominantie. Trump wil koste wat het kost verhinderen dat China de bovenhand krijgt in de race naar technologie. Officieel moet het Aziatische land over tien jaar een leidende macht in de informaticasector zijn. De strijd verloopt op het scherp van de snee.

Opvallend is dat Microsoft interesse heeft in de overname van TikTok. Die demarche zou de Amerikaanse softwaregigant meteen een stevige plaats opleveren in de wereld van de digitale platformen, een plaats die het bedrijf door historisch foute keuzes momenteel niet bezet.

Door de dreiging van Trump wordt het bod nu even in wacht gezet. Volgens berichten in de Amerikaanse media wil Microsoft eerst weten of het Witte Huis kan leven met een Amerikaanse TikTok.

De Amerikaanse politiek is al lang de greep kwijt op de grote techbedrijven die zelf de regels mogen schrijven waar ze zich aan moeten houden.

Het maakt ook meteen duidelijk dat de Amerikaanse giganten geen kans ongemoeid laten om hun positie nog te versterken. De Amerikaanse politiek is al lang de greep kwijt op de grote techbedrijven, die zelf de regels mogen schrijven waaraan ze zich moeten houden. En dat zijn er bedroevend weinig. Zeker is dat ze met de gegevens van hun klanten allesbehalve zorgvuldig omspringen.

Het Amerikaanse Congres wil dan soms wel even de tanden tonen, maar dat zijn pijnlijke vertoningen waar meestal een totaal gebrek aan kennis van de verkozenen van het Amerikaanse volk aan het licht komt. Geen enkele hoorzitting, ook niet die van vorige week, gaf op enig moment de indruk dat de tech-jongens zich ongerust moeten maken.

Dat geeft te denken. Het maakt niet uit wie de de volgende president wordt van de VS, Trump of de Democraat Joe Biden, of welke partij de volgende jaren de plak zwaait in het Congres: het beleid tegenover China zal niet veranderen. En de poort voor Facebook, Google, Apple, Amazon en andere Microsofts gaat steeds verder open voor een wereldwijde dominantie.

Als Europa een open speelveld wil blijven waar de vrije markt een rol speelt, moet het nu ingrijpen.

Europa komt in dit hoofdstuk niet voor. Enkel rond privacy en het eerlijk innen van belastingen heeft het enige macht. Maar als Europa een open speelveld wil blijven waar de vrije markt een rol speelt, moet het nu ingrijpen.