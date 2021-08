Totale vernedering

De val van Kaboel is een wrang slotakkoord van een oorlog die twintig jaar is gevoerd zonder enige uitkomst. Een vernedering die moeilijk uitgewist zal worden.

In geen twee weken tijd hebben de taliban alle steden van Afghanistan veroverd, met als hoogtepunt de hoofdstad Kaboel zondag. Na de aankondiging van de terugtrekking van de Amerikaanse troepen door opperbevelhebber en president Joe Biden is de opmars van de taliban geen strobreed in de weg gelegd. Het door het Westen overvloedig bewapende Afghaanse leger was geen partij voor de goed georganiseerde militie.

'Ik heb geen spijt van mijn beslissing', stelde Biden vorige dinsdag nog nadrukkelijk. Maar geen week later kwam het ergste scenario uit. Amerikaanse troepen moesten ingevlogen worden om in allerijl burgers en diplomaten te ontzetten. De westerse bondgenoten met een aanwezigheid in Afghanistan deden hetzelfde. De Afghaanse president, Ashraf Ghani, vluchtte halsoverkop het land uit. Hoe de evacuatie in de komende uren zal verlopen, is afwachten. De luchthaven van Kaboel ligt inmiddels onder vuur.

De langste oorlog die de VS ooit voerden, eindigde in ieder geval met dezelfde dramatische anticlimax als in Vietnam in 1975.

Als Biden wilde aantonen dat Amerika terug is op het wereldtoneel om de wereld opnieuw te leiden, dan is dit alvast een serieuze uitschuiver die zijn gezag aantast. Dat de Amerikaanse president oorlogsmoe is, net als de meerderheid van zijn bevolking, is begrijpelijk. Niemand wist goed wat de troepen in Afghanistan nog deden. Maar deze vernederende aftocht doet politiek pijn en kan Biden heel wat krediet kosten, in eigen land en internationaal.

De oprukkende taliban getuigen op dit moment nog van een zekere terughoudendheid en verzekeren dat ze niet uit zijn op wraak. Ze laten de deur zelfs open voor overleg. Maar ze maken ook meteen duidelijk dat het de bedoeling is om een emiraat te maken van Afghanistan.

In welke mate het nieuwe talibanregime dezelfde ideologische starheid en wreedheid tegen de bevolking zal tonen als in de jaren negentig van de vorige eeuw, moet nog blijken. Maar het verleden is niet geruststellend. De taliban mogen dan wel beloofd hebben om geen kweekvijver meer te zijn voor radicaal-islamitisch terrorisme. Veel meer dan een belofte is het niet.

Op tafel ligt een 'onderhandelde oplossing' voor de toekomst van Afghanistan. Maar de vraag is wie nog legitiem kan onderhandelen met de taliban. Gewezen president Hamid Karzai en de nationale verzoener Abdullah Abdullah zijn in de politieke leegte gesprongen. Maar welk krediet hebben zij bij de Afghaanse bevolking?

De paniekerige aftocht geeft de westerse landen ook nauwelijks een hefboom, behalve dreigende taal over internationaal isolement. Opvallend is dat de Russische ambassade gewoon op post blijft en dat China eind vorige maand al gesprekken voerde met de taliban. Ook op dat vlak lijkt een machtswissel in de maak.