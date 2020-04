Wie dacht dat het in de Wetstraat sinds vorige maand 'tous ensemble' tegen corona was, vergist zich. In de hoofden is het vertrouwen al verdampt.

Zijn de vele overheden van dit land aan het blunderen met mondmaskers? Feit is dat een ‘nationale voorraad’ bij Defensie lag te verrotten en er vermoedens van fraude zijn bij een buitenlandse levering.

In de Wetstraat - en zeker aan Franstalige kant - gaan daarom steeds meer stemmen op om een onderzoekscommissie op te starten die aan het licht moet brengen in welke mate onze overheid steken laat vallen. En wiens schuld dat is.

Het maakt een waanzinnige politieke situatie voor de federale regering nog waanzinniger. De regering-Wilmès kreeg net volmachten van tien partijen - de socialisten, liberalen, groenen, christendemocraten, de N-VA en DéFi – om deze crisis te bestrijden.

Samen zijn die tien goed voor 120 zetels van de 150 in de Kamer. En de tien partijvoorzitters – of hun gezant – zitten iedere week samen met de regering-Wilmès om de grote lijnen van het crisisbeleid mee uit te zetten.

Tegelijk zijn sommigen van die tien al bezig met de opbouw van de retoriek die moet leiden tot de parlementaire onderzoekscommissie, die er na de crisis moet komen.

Het is pijnlijk te zien hoe een deel van de Wetstraat in volle crisis al op zoek wil naar schuldigen voor de gemaakte fouten.

Werken met een minderheidsregering verdiende al geen schoonheidsprijs, maar nu krijgen we de situatie waarin zeven partijen op één been het beleid steunen en het op het andere been neersabelen. Wie dacht dat de Wetstraat sinds de uitbraak van de coronacrisis ‘tous ensemble’ het verschil ging maken, heeft verkeerd gedacht.

Het vertrouwen dat met de volmachten is geschonken, is dus in de hoofden al aan het verdampen. Dat is problematisch, omdat het volledig ingaat tegen de terechte reden voor die volmachten. Het zou zijn alsof de ziekenhuisdirecties zich al opmaken om de spoeddiensten te auditen en te zien wie daarna moet worden ont­sla­gen, terwijl het hun taak is de spoeddiensten tijdens deze crisis extra te ondersteunen.

Ja, er zijn overduidelijk fouten gemaakt met mondmaskers. En ja, testen zouden sneller, talrijker en breder verspreid mogen worden. Maar dé grote gezondheidstest in deze crisis is of de Belgische ziekenhuiscapaciteit het coronavirus aankan.

Tot nader order is het antwoord volmondig ja: de bedden op intensieve zorgen zijn voor 54 procent bezet. In Italië is het verhaal anders en slechter, en naar verwachting wordt het ook anders en slechter in de Verenigde Staten en misschien zelfs in Nederland.