Traag snel internet

In de strijd om het supersnelle 5G-internet van de toekomst betaalt België de prijs van zes staatshervormingen en een lange formatie. Er kan enkel worden geprobeerd niet nog meer tijd te verliezen.

Wie vandaag zonder wifi de digitale weekendeditie van De Tijd downloadt op een smartphone, heeft daar 18 seconden voor nodig. Met 5G zou dat 0,8 seconden worden. Voor een krantenlezer betekent dat wat extra comfort, voor sommige industrieën wordt snel internet echter existentieel. Zonder 5G geen zelfrijdende auto's, geen robotchirurgie vanop afstand, geen precisielandbouw via drones, geen betere opsporing van borstkanker of het traceren van bouwmaterialen op complexe werven.

Zo snel het internet zal zijn, zo traag is de Belgische overheid bij het beslissen erover. In een interview met De Tijd zegt federaal minister van Telecom Petra De Sutter (Groen), dat het nog een jaar zal duren eer de radiofrequenties kunnen worden geveild aan de telecombedrijven die straks 5G willen aanbieden. Er zijn zes maanden nodig voor de wetgeving en zes maanden voor de veiling zelf.

Dat is zenuwslopend traag omdat de buurlanden wel al bezig zijn. In Duitsland, Nederland en Italië zijn er al veilingen geweest. Dat maakt dat de industrie in onze buurlanden een jaar tot meer voorsprong krijgt om het verschil te maken met de technologie van de toekomst.

Die traagheid kan minister De Sutter niet worden verweten. Ze is te wijten aan twee diepgewortelde problemen van de Belgische politiek. Het eerste was het onvermogen van de federale regering en de deelstaten om de voorbije jaren een akkoord te sluiten over wie de opbrengst van de veiling krijgt.

Het ging om een waanzinnige discussie, omdat ze niet in de weg van een veiling had moeten staan. Om de technologische trein niet te missen volstond het de opbrengst van de veiling op een geblokkeerde rekening te zetten in afwachting van een politiek akkoord. Maar zo liep het niet.

Door het getwijfel werd de kwestie over de verkiezingen van mei 2019 getild. Die werden gevolgd door een lange formatie, die pas dit najaar tot de start van de regering-De Croo heeft geleid. Nu pas kan de regering het dossier in handen nemen.

Dat toont hoe de politieke crisis en het overleg dat na zes staatshervormingen nodig is ons in de weg kunnen zitten. We hadden de coronapandemie nodig om te bewijzen dat het Overlegcomité tussen alle regeringen wel degelijk kan werken.

De Sutter zegt dat zij niet de minister zal zijn die 5G blokkeert. We zullen dat soort pragmatisme meer dan nodig hebben.

Bovendien is minister De Sutter goedgeplaatst om een tweede discussie te ontmijnen, die over de gezondheidsrisico's van de straling. Vooral Ecolo Brussel maakt daar bezwaren over. Dat De Sutter lid is van Groen, arts is en in de Hoge Gezondheidsraad zetelde, maakt haar geloofwaardig om op een eventuele nieuwe golf van dat verzet te reageren. De Sutter zegt dat ze die bezorgdheden ernstig neemt maar op dit moment geen enkel bewijs ziet voor die gevaren. En dat zij niet de minister zal zijn die 5G blokkeert.

We zullen dat soort pragmatisme meer dan nodig hebben. Er is immens veel tijd verloren die we niet kunnen inhalen. Het enige wat de regering kan doen is er niet nog meer verspelen.