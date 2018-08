De ingestorte Morandi-brug boven Genua is een tragisch symbool voor alles wat fout loopt in Italië. Niet alleen op het vlak van de infrastructuur.

Waarom de brug boven Genua instortte, is nog niet bekend. Helaas wijst alles erop dat de ramp voorkomen had kunnen worden. De voorbije vijf jaar zijn minstens elf andere bruggen ingestort. Dat zegt veel, zoniet alles, over de toestand van de Italiaanse wegeninfrastructuur.

In ingenieurskringen stond de Morandi-brug al lang bekend als gevaarlijk. Nog geen twee jaar geleden voorspelde een ingenieur ‘een ramp’ met de brug. Hij kreeg op 14 augustus gelijk.

De Italiaanse regering, een coalitie van de extreemrechtse Lega en de populistische Vijfsterrenbeweging, wijst naar Autostrade per l’Italia, de concessiehouder van de snelweg waarop de brug lag. Volgens minister van Infrastructuur Danilo Toninelli (Vijfsterren) moet de top ontslag nemen, de concessie voor de uitbating ingetrokken worden en een boete van 150 miljoen euro worden opgelegd.

De instorting van de brug boven Genua is geen zwarte zwaan die onaangekondigd onverwacht onheil brengt. Het is een tragisch symbool voor Italië zelf.

Minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini (Lega) gaf Europa indirect de schuld, omdat door de Europese begrotingsregels de investeringen in infrastructuur zijn teruggedraaid. Het geeft hem extra munitie om een begroting op te stellen die Europa zal uitdagen.

De uitbater verweert zich en stelt dat de groep de brug regelmatig controleerde en onderhoudswerken uitvoerde.

Het zit fout met de uitbating van de Italiaanse snelwegen. Die is in handen van een feitelijk duopolie, met als gevolg hoog tolgeld en slecht onderhouden wegen. Ook de Italiaanse overheid gaf niet thuis. Pas vorig jaar, na enkele incidenten met bruggen, werd beslist opnieuw te investeren in de verbetering van de infrastructuur.

De Vijfsterrenbeweging staat erg wantrouwig tegenover de verbetering van de infrastructuur die ze ‘duur en nodeloos’ vindt. Op een blog van de beweging werd de instabiliteit van de Morandi-brug afgedaan als een ‘fabeltje’ om de betonboeren toe te laten Genua te ontsluiten. De blog is verwijderd.

Altijd excuses

Italië heeft nood aan een nieuwe dynamiek, niet aan het oude spel van zondebokken zoeken om vooral zelf niks hoeven te doen.

De instorting van de brug boven Genua is geen zwarte zwaan die onaangekondigd onverwacht onheil brengt. Het is een tragisch symbool voor Italië zelf. De brug werd in de jaren 60 van de vorige eeuw gebouwd. Het waren economische wonderjaren voor het land waarbij de economie groeide en bloeide en de Italiaanse infrastructuur werd opgebouwd.

Maar in de jaren 90 is het land tot stilstand gekomen. De opeenvolgende regeringen vonden altijd wel een of ander excuus om niets te doen. De economie stagneerde en de eurocrisis deed zeker geen goed. Maar vooral Italië verloor de veerkracht om daarop een adequaat antwoord te geven. Ondanks alle intrinsieke rijkdom van het land kwam het verval.

Italië raakte compleet verlamd door politieke onenigheid en regeren uit eigenbelang, door actiegroepen die noodzakelijke infrastructuurwerken tegenhielden, door corruptie en vriendjespolitiek en door de maffia. Die politieke verlamming eiste haar tol in Genua.