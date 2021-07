Trek dat corona-infuus uit

Het corona-infuus met tientallen maatregelen voor particulieren en bedrijven moet zo snel mogelijk worden afgebouwd.

Terwijl het hele land vrijdagavond in de ban van de Rode Duivels was, is het windstil in de Vivaldi-regering. Eerder deze week bleek dat we voor 21 juli geen relanceplan bis meer moeten verwachten, iets waar eerder vooral de PS op aasde. De regering-De Croo verschuift alles naar het najaar.

Wat de regering voor het zomerreces niet mag verzuimen te doen, is te beslissen hoe ze de vele corona-infuzen zo snel mogelijk afbouwt. In Nederland schreef de ontslagnemende regering aan de Tweede Kamer deze week in een brief dat op 1 oktober het steun- en herstelpakket onverbiddelijk stopt. Hier stutten tientallen actieve coronamaatregelen nog altijd de economie. Allerhande overbruggingssteun, technische werkloosheid en vele andere kleinere maatregelen hebben een enorme hap uit de federale en de regionale budgetten genomen. 35 miljard euro op zijn minst.

Lees Meer Waar gaat de 35 miljard euro coronageld naartoe?

Al die maatregelen zo pijnloos mogelijk afbouwen en onze economie weer naar normaal brengen wordt een hele opgave. Het was goed dat tijdens de eerste lockdown, toen alles tot stilstand kwam, de overheid over de brug is gekomen om de economie niet te laten instorten. Maar niets is makkelijker dan miljarden die we niet hebben blind in de economie te blijven pompen. Nu die weer meer dan op toerental zit, getuigt het van slecht bestuur om dat infuus langer dan nodig te laten duren.

Niets is makkelijker om blind miljarden die we niet hebben in de economie te blijven pompen.

En dan de vraag over een tweede relanceplan met extra miljarden. Pierre Wunsch, de gouverneur van de Nationale Bank, waarschuwde er eerder al voor dat we ons dat niet kunnen permitteren. Hij twijfelt aan het nut van extra zuurstof voor een motor die al op een heel hoog toerental draait. De economie heeft nu geen extra miljarden nodig. Er is geen tekort aan geld. Wel een tekort aan personeel en grondstoffen.

In de plaats van nog meer relancegeld boven op de Europese 6 miljard euro, is er veel meer nood aan een economisch moderniseringsplan. De grote mismatch wegwerken tussen de ellenlange lijsten met knelpuntberoepen en werkgevers die schreeuwen om goede mensen enerzijds en een even lange lijst met werklozen of inactieven anderzijds is iets waar de politiek voluit de schouders onder moet zetten. De urgentie om de arbeidsmarkt flexibeler te maken blijft echter uit. Dat over de arbeidsmarkt in al haar facetten nog altijd op veel niveaus wordt beslist, is daarbij geen pluspunt.

De vele extra miljarden hielden Vivaldi samen. De arbeidsmarkt of de pensioenen moderniseren mét begrotingsbeperkingen zal vele malen moeilijker, zo niet onmogelijk, zijn.

Ook de pensioenstelsels zijn aan modernisering toe. Net als de financiering en de structuur van de ziekenhuizen. Heeft Alexander De Croo een schijn van kans om met de sociaal-economisch zeer bonte zevenpartijencoalitie ergens te raken? Het regeerakkoord geeft weinig ruimte. En hoe gaat hij die hervormingen laten rijmen met het op zijn minst niet nog meer laten ontsporen van de begroting, met een opgejaagde PS, een Georges-Louis Bouchez die alle kanten op draait of groenen die hoe meer relance hoe beter prediken?