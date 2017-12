Trofee met blutsen

De regering wordt geconfronteerd met enkele kritische adviezen over cruciale onderdelen van het Zomerakkoord. Premier Charles Michel (MR) blijft er doof voor, om pragmatische redenen.

Komt er een vijfde heronderhandeling van het Zomerakkoord? CD&V, coalitiepartner in de regering-Michel, stelt het onbelast bijverdienen tot 500 euro per maand opnieuw ter discussie, nadat eerst de sociale partners in de Nationale Arbeidsraad en nu ook de Raad van State kritische opmerkingen daarover hebben gemaakt. Het onbelast bijverdienen was de trofee die de liberale partij Open VLD in het zomerconclaaf had binnengehaald.

CD&V zelf zit ook al met een geblutste trofee: de effectentaks. Dezelfde Raad van State plaatste daar ook kritische juridische kanttekeningen bij. En volgende week komt de Nationale Bank met haar berekeningen over de budgettaire implicaties van de hervorming van de vennootschapsbelasting. Als die niet neutraal blijkt te zijn, en die kans bestaat, zal de hervorming - de trofee van de N-VA - herbekeken moeten worden. Sommige regeringspartijen - denk aan CD&V - zullen daar zeker op aandringen.

Drie essentiële onderdelen van het Zomerakkoord, cruciaal voor het evenwicht en het politieke compromis, wankelen. Bovendien was de Europese Commissie onlangs erg kritisch voor de ontwerpbegroting 2018 van deze regering.

Wat nu? Premier Michel moet met de coalitiepartners opnieuw aan tafel om de knelpunten op te lossen. Een Sinterklaasakkoord lijkt nodig om het Zomerakkoord overeind te houden.

Maar we moeten ons niet verwachten aan grote bijsturingen. Het ziet er immers niet naar uit dat CD&V, Open VLD of de N-VA afstand willen doen van hun trofee. De moeilijke onderhandelingen zijn in de zomer gevoerd. Die zullen niet worden overgedaan. Anders komt alles op losse schroeven te staan. In het beste geval zal hier en daar een kleine aanpassing gebeuren.

Gaat CD&V de kritische adviezen echt aangrijpen om het onbelast bijverdienen, waarmee de partij in principe al ingestemd heeft, weer ter discussie te stellen? Heus niet. Want dan zet ze de effectentaks, háár trofee, meteen ook op de helling.

Het is samen uit, samen thuis. Het compromis van het Zomerakkoord is zo delicaat dat het haast onmogelijk is er iets aan te veranderen. Een dwingende noodzaak daartoe is er ook niet. De kritische adviezen over bepaalde onderdelen van het Zomerakkoord zijn niet bindend. De regering kan ze naast zich neerleggen.

Dus gaat ze door met maatregelen die later blijken ofwel praktisch onwerkbaar te zijn, budgettair verkeerd te zijn ingeschat, of in strijd zijn met het grondwettelijk gelijkheidsprincipe. Maar daar maalt de regering niet om. De eerste bekommernis is het politiek compromis overeind te houden. Als er later problemen rijzen, zullen die dan wel worden opgelost. Het is de pragmatische aanpak. Maar goed beleid is het niet.