Trump 2020

Los van het politieke gevecht in Washington is de tekst problematisch. Hij toont hoe Trump zijn Oekraïense ambtsgenoot vraagt een onderzoek te starten naar Joe Biden, die op dat moment al genoemd werd als grote tegenkandidaat van Trump bij de presidentsverkiezingen van 2020. De tekst toont bovendien hoe Trump zijn persoonlijke advocaat inzet om de Amerikaanse diplomatie te omzeilen. En ook hoe je een narcistische vastgoedmagnaat kan vleien. De Oekraïense president laat vallen dat hij bij een bezoek in de VS in de Trump Tower in New York logeerde.