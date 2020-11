Trump blijft hoe dan ook

De kans groeit dat Joe Biden de volgende president van de VS wordt, maar Donald Trump is electoraal niet weggevaagd.

De Democraat Joe Biden heeft de beste kaarten om de nieuwe Amerikaanse president te worden. Al zal dat niet zonder slag of stoot verlopen. Tegen de verwachtingen in blijft huidig president Donald Trump een sterke politieke basis hebben. Hij haalde 5 miljoen stemmen meer dan in 2016, wat bewijst dat zijn verkiezing toen geen ongelukje was.

Net als de vorige keer is het kiespubliek van Trump overwegend blank, niet-stedelijk en lager opgeleid. Maar uit peilingen blijkt dat hij ook meer Afro-Amerikanen en latino's kon verleiden. Twee groepen die traditioneel overwegend Democratisch stemmen.

Het beeld dat een grote meerderheid van de Amerikaanse pers van Trump schetste, kon zijn aantrekkingskracht bij die groepen niet wegnemen. Vier jaar beleid, met de bijhorende chaos, evenmin. Dat betekent wel dat sommige dingen in de samenleving echt fout lopen en dat Trumps retoriek een gevoelige snaar raakt. Het betekent ook dat als Biden zou winnen, hij tegenover een muur van wantrouwen staat.

De sokkel van Trump zijn de misnoegde blanke man en vrouw in de voorsteden en op het platteland. Dat is een verwaarloosde groep, die de voorbije decennia stevig heeft geleden onder de galopperende globalisering die jobs vernietigde en de industrie het land uitjoeg. Zij hebben het gevoel achtergelaten te zijn en niet serieus genomen te worden.

Seksisme of racisme zijn erg gevoelige punten, maar het predicaat 'laaggeschoold', waar de Trump-aanhangers steevast mee worden omschreven, geeft op zijn minst de schijn van het dedain van hoger opgeleiden die het allemaal beter weten. En dat mag blijkbaar.

Als Trump van het toneel verdwijnt, zal een groot deel van zijn politieke erfenis blijven. Zijn electoraat zal gewoon wachten op de volgende gelegenheid.

Iedere Amerikaanse president weet dat de economie cruciaal is in een verkiezing. Trump speelde handig in op een opgaande conjunctuur. Hij bediende zichzelf en rijke vrienden met een belastingverlaging. Maar ook de werkloosheid werd teruggedrongen. En voor het eerst in decennia stegen de lonen voor de werkende klasse. Niet veel, maar het was een trendbreuk.

De Democraten, die vroeger bij uitstek de arbeiders en de lagere klasse verdedigden, zijn een groot deel van die aanhang verloren. Het is een beetje zoals in Europa eerder met de sociaaldemocraten gebeurde. Die verloren massaal stemmen aan rechtse, meestal populistische partijen. Trump past perfect in dat schema, en omgekeerd inspireerde hij populistische leiders wereldwijd.

