Trump strikes again

Met zijn aankondiging haalde Trump de positieve stemming onderuit die op de beurzen was ontstaan na het besluit van de Amerikaanse centrale bank woensdag om de rente te verlagen , op aansporen van Trump nota bene. In zijn economisch beleid zit niet meteen een lijn. Het is impulsief, schiet alle kanten uit.

China

Dat Trump dreigende taal spreekt tegen China terwijl de handelsbesprekingen tussen de twee landen pas hervat zijn na een impasse van enkele maanden, is ook niet de beste onderhandelingstactiek. Maar het is de aard van het beestje zeker? De voorbije maanden is echter al gebleken dat de Chinese president Xi Jinping zich daardoor niet laat imponeren. Hoe feller Trump tekeergaat, hoe meer de Chinezen de hakken in het zand zetten.

Uit cijfers die vrijdag werden gepubliceerd blijkt dat het handelstekort van de VS met China in de eerste zes maanden van dit jaar enigszins is verminderd, maar ook dat de Amerikaanse uitvoer naar China sterker is gedaald dan de invoer van Chinese producten in de VS. Met de handelsoorlog snijden de VS dus duidelijk ook in eigen vlees. Daar houdt Trump beter ook rekening mee.