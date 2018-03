Trumps Hamlet

Schuilt er dan toch een systeem in de waanzin van Trump? De handelsdreiging tegenover China houdt alvast wat meer steek dan die tegen Europa.

De Verenigde Staten nemen altijd de juiste beslissing, nadat ze eerst alle alternatieven hebben uitgeprobeerd. De quote wordt toegeschreven aan Winston Churchill en hij vat perfect het handelsbeleid van de Amerikaanse president Donald Trump van de voorbije twee weken samen. Gisteren trok hij namelijk zijn plan in om invoertarieven van 25 procent te heffen op Europees staal en 10 procent op Europees aluminium.

Begin deze maand kondigde Trump nog aan dat hij omwille van de nationale veiligheid die tarieven zou heffen, wat in vredestijd een gevaarlijk argument is. Ondertussen heeft hij duidelijk gemaakt dat er uitzonderingen komen voor Canada en de Mexico. Gisteren voegde de Amerikaanse regering daar tijdelijk nog Europa, Australië, Argentinië, Brazilië en Zuid-Korea aan toe. De VS voeren nauwelijks staal in vanuit China waardoor de aangekondigde staaloorlog van Trump twee weken na datum dus neerkomt op sancties tegen staal uit Rusland.

Schuilt er dan op den duur toch - zoals in Shakespeare’s ‘Hamlet’ - een systeem in de waanzin? Als er één land is dat op dit moment economische sancties verdient, dan is het wel Rusland, dat volgens het Verenigd Koninkrijk achter de gif-aanval in Engeland tegen een voormalige Russische spion zit.

Bovendien verlegde Trump gisteren de focus van zijn handelscolère naar China. Hij dreigt er nu mee tot 50 miljard dollar aan invoerheffingen op Chinese import te innen. Ook dat valt enigszins te begrijpen omdat je moeilijk kan beweren dat China het spel van de internationale handel fair speelt. De deuren van de Europese en Amerikaanse markt staan open voor Chinese producten, terwijl het in de omgekeerde richting veel moeilijker is voor onze bedrijven om de Chinese markt te betreden. Bovendien heeft de Chinese staat de neiging verlieslatende bedrijven in eigen land - zoals staalfabrieken - kunstmatig in leven te houden, waardoor ze onder de prijs blijven werken en gezonde bedrijven in andere landen in de problemen brengen.

Trumps plotwending van gisteren is daarom goed nieuws voor de Vlaamse bedrijven, die volgens data van de Nationale Bank vorig jaar voor 217 miljard euro exporteerden. Twee weken geleden zag het ernaar uit dat de VS een wereldwijde handelsoorlog wilden starten die bovendien de enige scheidsrechter in dit soort conflicten - de Wereldhandelsorganisatie - buiten spel zou zetten.

Toch smaakt de overwinning maar bitterzoet. De eerste reden is dat we niet weten hoe de botsing met China zal aflopen. De Amerikaanse president mag dan wel tweeten dat een handelsoorlog een goed idee is en makkelijk te winnen, de realiteit leert dat je best een exitstrategie hebt voor je aan zoiets begint. Het is op dit moment niet duidelijk wat die zou kunnen zijn.