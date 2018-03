Tsaar Poetin

Westerse sancties zullen niet verhinderen dat Vladimir Poetin zondag opnieuw tot president van Rusland wordt gekozen. Integendeel, de Ruslandfobie maakt hem juist sterker.

De aanslag met zenuwgas op gewezen dubbelspion ­Sergej Skripal lijkt recht uit een spionageroman van John Le Carré te komen. Er blijven ook veel vragen open, vooral over het waarom. Maar de VS, Frankrijk en Duitsland hebben zich achter de Britse premier Theresa May geschaard en de schuld bij Rusland gelegd. Het Verenigd Koninkrijk nam al sancties, er zijn er wellicht nog meer op komst.

Daarnaast kondigde de Amerikaanse regering nieuwe sancties ­tegen Rusland aan wegens digitale inmenging in de presidents­verkiezingen van 2016. Internationaal wordt Rusland dus verder het verdomhoekje ingeduwd op het moment dat zondag de Russische kiezer beslist wie de volgende president wordt.

De uitslag ligt natuurlijk al vast. Vladimir Poetin zal zichzelf opvolgen. De sancties van het Westen komen de sterke man uit het Kremlin goed uit. Hij kan nog eens wijzen op de ‘anti-Ruslandhysterie’ en zich zo als hoeder van het vaderland profileren.

Dat de Russische verkiezingen een gelopen race zijn, is duidelijk. Het gebrek aan een georganiseerde oppositie en de alomtegenwoordige controle op de massamedia maken dat Poetin politiek geen concurrentie heeft. De echte legitimatie ligt veeleer in de opkomst­cijfers dan in de verkiezingsuitslag.

Voorlopig onthoudt de Russische president zich van commentaar over de aanslag met zenuwgif op Skripal. Hij laat zijn minister van Buitenlandse Zaken, Sergej Lavrov, de kastanjes uit het vuur halen.

Poetin regeert sinds 31 december 1999 autocratisch over Rusland. Zelfs in de periode 2008 tot 2012, toen hij premier was, trok hij aan de touwtjes. Het Russische regime is autoritair, maar dat ligt in lijn met de politieke geschiedenis. Een echte democratie is het land nooit geweest, noch tijdens het tsarendom, noch tijdens het communisme. De periode ­onder Boris Jeltsin in de jaren 90 was zo chaotisch en corrupt dat de terugkeer van een sterke man destijds als een opluchting werd ervaren.

De buitenlandse agenda van Poetin is doodeenvoudig: meer invloed verwerven voor Rusland en van het land opnieuw een wereldmacht maken. Daarvoor heeft Poetin een nieuwe versie van de Koude Oorlog over. Gezien de zwakke binnenlandse oppositie lijkt de sterke man in het Kremlin voorlopig onaantastbaar.

Voor de westerse leiders komt een nieuwe Koude Oorlog overigens ook niet ongelegen. Ze kampen zelf met allerlei problemen, ­zodat een gemeenschappelijke vijand de eenheid versterkt. En de NAVO vindt zo haar oorspronkelijke rol terug na decennia politie-agent in het Midden-Oosten gespeeld te hebben.

De vraag blijft of normale relaties nog mogelijk zijn tussen Rusland en het Westen, of dat er weer een lange periode van openlijke vijandigheid aanbreekt.