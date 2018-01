De belastinghervorming van president Donald Trump zet een turbo op de Amerikaanse economie. Op korte termijn in elk geval.

De Amerikaanse bankreus Citigroup dook in 2017 voor 6,2 miljard dollar in het rood, maakte hij dinsdag bekend. Het is het eerste verliesjaar voor de grootbank sinds 2009. Duidt dat erop dat de Amerikaanse banken opnieuw diep in de problemen zitten? Helemaal niet. Het verlies van Citigroup is het gevolg van een boekhoudkundige waardevermindering van 22 miljard dollar die de bank nam en die een rechtstreeks gevolg is van de belastinghervorming van president Donald Trump.

Bedrijven in de VS moeten voortaan minder belastingen betalen op hun winsten. Een klein neveneffectje daarvan is dat verliezen uit het verleden die ze nog op hun balans hebben staan, fiscaal een stuk minder gerecupereerd kunnen worden. Citigroup slikt die tegenvaller in een keer door. Maar de bank maakt er geen geheim van dat de belastinghervorming van Trump voor haar op termijn per saldo een geweldige zaak is. Ze belooft de komende drie jaar 60 miljard dollar te zullen uitkeren aan haar aandeelhouders. De beleggers stuurden deze week de beurskoers van Citigroup naar een recordhoogte.

De techgigant Apple liet dan weer weten een forse belastingfactuur van 38 miljard dollar te zullen betalen. Maar die maakt de weg vrij om de 252 miljard dollar in het buitenland en daardoor buiten het bereik van de Amerikaanse fiscus opgestapelde winsten naar de VS te brengen. De 38 miljard dollar die Apple betaalt, is een gunsttarief. In ruil engageert de techreus zich ertoe de komende jaren fors te investeren in de Amerikaanse economie. Er is sprake van een nieuwe campus en van de aanwerving van 20.000 extra medewerkers.

Het is uitkijken of de lagere bedrijfsbelasting in de VS de economie ook op langere termijn duurzaam opkrikt.

Er zijn nog andere grote Amerikaanse groepen, vooral in de technologie- en de farmasector, die heel wat gecumuleerde winsten in het buitenland hebben staan maar van plan zijn die nu te repatriëren omdat dat tegen gunstige voorwaarden kan. Deze maatregel uit de belastinghervorming van Trump mist alvast zijn effect niet. Volgens schattingen zal hij de komende jaren 340 miljard dollar extra in het laatje van de Amerikaanse schatkist brengen. Dat is bingo. Bovendien zullen de bedrijven de winsten die ze uit het buitenland naar de VS terugbrengen, gebruiken om ofwel te investeren in hun thuisland, ofwel om hun aandeelhouders te verwennen, ofwel om hun werknemers een extraatje te betalen. Op die manier is dat een geweldige stimulans voor de economie. Het verbaast dus niet dat Wall Street het ene na het andere record neerzet.

Wat nu gebeurt in de VS is enigszins vergelijkbaar met de eenmalige bevrijdende aangifte - de mogelijkheid om zwart geld te repatriëren tegen een fiscaal gunsttarief - die de Belgische economie in 2004 en 2005 een significante groeischeut gaf. Maar een groot deel van dat effect is eenmalig. Het is uitkijken of de verlaging van het tarief van de vennootschapsbelasting door Trump de economische activiteit in de VS ook op langere termijn duurzaam opkrikt en of dat voldoende extra inkomsten oplevert voor de Amerikaanse schatkist om het lagere tarief te compenseren.

In ons land heeft de regering-Michel ook een hervorming van de bedrijfsbelasting op de rails gezet. Ook hier is het uitkijken naar de effecten ervan op de economie. Op een sterke onmiddellijk boost moet echter niet worden gerekend. Zo’n turbo ontbreekt in de Belgische hervorming.