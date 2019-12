Turkse ramkoers

Turkije is bereid troepen te sturen naar Libië. President Recep Tayyip Erdogan stuurt daarover begin januari een verzoek naar het Turkse parlement. Ankara kiest de kant van de ‘regering van nationale eenheid’ (GNA) die internationaal erkend is. Sinds april verdedigt die de hoofdstad Tripoli tegen het ‘Libisch Nationaal leger’ (LNA), rebellen die gesteund worden door Egypte, de Verenigde Arabische Emiraten, Saoedi-Arabië en Rusland.

Sinds de val van het Khadaffi-regime is Libië een wespennest met strijdende fracties. Daarnaast is het voor vluchtelingen vaak een vertrekpunt naar Europa. Erdogan schaart zich niet zomaar aan de zijde van het wankele regime in Tripoli. Eerder sloot hij met Libië een maritiem akkoord, waardoor beide landen een flink stuk van het oosten van de Middellandse Zee inpalmen. Ook dat geeft aanleiding tot een conflict, want in die wateren bevindt zich een grote gasvoorraad, en Israël, Cyprus, Griekenland en Italië zijn van plan daar een gaspijpleiding te trekken. Erdogan blokkeert die plannen met zijn Libische partnerschap.