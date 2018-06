Turkse vragen

De Turkse verkiezingen leren dat despoten verkiezingen winnen en dat we daar mee moeten leren leven, zonder onze waarden op te geven.

Soms begrijp je de wereld pas door te kijken hoe hij er niet zo lang geleden uitzag. Zeven jaar geleden, in de zomer van 2011, bezocht de toenmalige voorzitter van de Europese Commissie, José-Manuel Barroso, Caïro. Tegen de achtergrond van de Arabische Lente zei hij aan de Egyptenaren dat ‘we een gemeenschappelijke bestemming delen: een Europees-mediterrane gemeenschap gebaseerd op democratie en gedeelde welvaart. Europa staat aan de kant van hen die streven naar waardigheid, democratie en vrijheid.’

Een dik jaar later, in december 2012, kreeg de Europese Unie de Nobelprijs voor de vrede, voor zes decennia vrede. Het Nobelprijscomité zag toen in de EU de vuurtoren die andere landen de richting toont. ‘Het verlangen naar Europees lidmaatschap heeft de democratie en de mensenrechten in Turkije gepromoot’, luidde de laatste zin van de verantwoording.

Het contrast met de wereld van vandaag is pijnlijk. In april won Viktor Orbán voor de derde keer op rij de verkiezingen in Hongarije met een pleidooi voor een ‘illiberale’ democratie. In mei legde Vladimir Poetin, sinds 1999 aan de macht, voor de vierde keer de eed af als president van Rusland, dat nog altijd de Krim bezet. Nu heeft ook Recep Tayyip Erdogan in Turkije overtuigend de presidentsverkiezingen gewonnen, een functie die hij heeft omgebouwd tot een controlekamer waarin hij eigenhandig wetten kan afvaardigen, ministers kan benoemen en ontslaan en verkiezingen kan afkondigen. Onder zijn bewind werden de voorbije jaren 200.000 Turken opgepakt of ontslagen omdat ze ervan verdacht worden de verkeerde politieke voorkeur aan te hangen.

Het idee dat je met zachte waarden - het voorbeeld stellen - de wereld kan veranderen, heeft een klap in het gezicht gekregen. De despoten winnen, blijkt keer op keer. Dat betekent dat de Europese politiek meer dan ooit iets moet doen waar ze niet goed in is: meespelen in de geopolitiek, een spel met brute regels waarin je zelden of nooit met je hart kiest, alleen met je verstand.

We kunnen niet doen alsof die landen en hun leiders die we niet willen plots niet meer bestaan. Orbán schuift donderdag en vrijdag mee aan op de Europese top in Brussel, die een uitweg uit de migratieproblemen moet zien te vinden. We hebben Turkije helaas nodig om de Europese grens te bewaken en te oordelen wie asiel verdient en wie niet. Net zoals een groot deel van de EU afhankelijk is van Russisch gas.

Het goede is dat het ook in de andere richting werkt. De Turkse economie valt stil zonder Europese investeringen. De Russische economie heeft de import vanuit de Duitse industrie nodig. Hongarije krijgt, samen met de rest van Oost-Europa, nog altijd meer geld uit het Europese budget dan dat het erin stopt.