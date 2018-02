De Belgische regering zit met haar defensiebeleid tussen drie vuren. Het zal behendigheid vergen om tussen die vuren te slalommen zonder zich te verbranden.

Premier Charles Michel (MR) moet zich enigszins ongemakkelijk hebben gevoeld toen hij deze week zoete broodjes ging bakken met de Russische president Vladimir Poetin. Net voor zijn vertrek hadden de Amerikanen hem via diplomatieke kanalen nog eens duidelijk ingepeperd dat ons land zijn defensie-inspanningen fors moet optrekken, in het bijzonder als afschrikkingsstrategie van de NAVO tegenover Rusland. Daar zwijg je beter over als je probeert de economische plooien tussen België en Rusland glad te strijken.

De Amerikaanse president Donald Trump liet bij zijn aantreden in januari vorig jaar al verstaan dat de Europese landen een grotere inspanning aan het NAVO-bondgenootschap moeten leveren. Hij bracht die boodschap ook toen hij in mei de NAVO-top in Brussel bijwoonde. De Amerikaanse regering herhaalt dat nu en voert de druk op. Als België, een van de slechtste leerlingen van de NAVO-klas, geen duidelijk engagement neemt om de defensie-uitgaven van 1,3 naar 2 procent van het bruto binnenlands product (bbp) op te trekken, ‘dan wordt dat een politiek probleem tussen de twee regeringen’. De VS verwachten dat België als gastheer op de volgende NAVO-top in juli duidelijke toezeggingen doet.

Met haar demarche zet de Amerikaanse regering ook druk op België om voor de Amerikaanse F-35’s te kiezen als vervanging voor de F-16 gevechtsvliegtuigen. Dat zou de regering-Michel wat goodwill opleveren, liet de Amerikaanse regering eerder verstaan.

De Fransen, die met het Rafale-toestel van Dassault eveneens meedingen naar het contract voor de Belgische gevechtsvliegtuigen, oefenen ook op alle mogelijke manieren druk uit. Als België niet voor het Franse toestel kiest, dreigt dat niet zonder gevolgen te blijven voor de verhoudingen tussen België en Frankrijk.

Verschillende partijen spelen het spel dus hard. De regering- Michel zit tussen twee vuren. Tussen drie zelfs. Want het draagvlak in dit land is niet groot om miljarden te besteden aan de aankoop van nieuwe gevechtsvliegtuigen. Dan gaat het nog niet over het optrekken van het defensiebudget tot 2 procent van het bbp, zoals de Amerikanen eisen. Dat zou een extra jaarlijkse last van zowat 5 miljard euro op de begroting leggen. Daar is geen politieke meerderheid voor. Het is een zware investering, met een beperkte economische return. En je wint er geen kiezers mee.

De regering moet slalommen tussen de verschillende vuren en proberen zich niet te verbranden. Of dat lukt, hangt onder meer af van de middelen die de Amerikaanse regering gebruikt om haar eis door te drukken. De regering kan proberen tijd te kopen. Een volgende Amerikaanse president zal het kleine België misschien minder hardnekkig opjagen.