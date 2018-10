Twee keer nee

In de krachtmeting tussen Europa en Italië over de Italiaanse begroting gaat het uiteindelijk om geloofwaardigheid. Voor beide kampen.

De Europese Commissie tekende gisteren voor een primeur met de afwijzing van het ontwerp van begroting van Italië. Nooit eerder kreeg een lidstaat het deksel op deze manier op de neus. De argumentatie van de Commissie is bekend. Volgens Brussel is het begrotingstekort te hoog, zeker als dat gerelateerd wordt aan de Italiaanse schuld. Italië breekt een belofte die door een eerdere centrumlinkse regering werd gemaakt. Rome heeft drie weken om het huiswerk over te doen.

In Italië maakte het Europese ‘nee’ niet veel indruk. De coalitie van de extreemrechtse Lega en de anti-establishmentpartij Vijfsterrenbeweging is vastbesloten de begroting door te drukken. Beide partijen hadden grote verkiezingsbeloften gemaakt. Die willen ze uitvoeren. De afwijzing van Brussel beschouwen ze als een ‘aanval tegen een volk’.

Beide kampen staan diametraal tegenover elkaar. Maar ze hebben een ding gemeen: de strijd om geloofwaardigheid.

De Europese Commissie had geen andere keuze dan de Italiaanse begroting af te wijzen, anders zou ze ieder greintje geloofwaardigheid inzake de controle op de begrotingen verliezen. De voorbije jaren had de Commissie zich al lankmoedig opgesteld en het verwijt gekregen dat ze te veel door de vingers zag. Voorts was te horen dat de kleine landen harder werden aangepakt dan de grote lidstaten. Italië moest dus aangepakt worden.

Voor de Italiaanse regering gaat het om politieke geloofwaardigheid. De Lega en de Vijfsterrenbeweging hebben de klassieke partijen van het politieke toneel geveegd. De begroting is een test om te bewijzen dat ze het anders kunnen en zullen aanpakken. Te veel toegeven aan Brussel zou een politieke blamage betekenen. Overigens kan de coalitie op instemming rekenen. In de peilingen halen beide partijen samen nog steeds 60 procent van de stemmen en dat is ongewoon in Italië. Italië wil dan misschien niet uit de eurozone, het is duidelijk dat een meerderheid van de Italianen geen hoge dunk heeft van de Brusselse instellingen.

Voorlopig is het twee keer nee. Een Brussels ‘nee’ tegen de begroting, en een Italiaans ‘nee’ op de vraag om wijzigingen aan te brengen. De volgende drie weken moet blijken hoe groot de onderhandelingsmarge is. De Europese regels zijn bekend, maar de Italianen houden vol dat er geen ‘plan B’ is voor hun begroting. Europa kan altijd een procedure tegen Italië lanceren en het land beboeten, al lijkt dat laatste erg onwaarschijnlijk.

De financiële markten reageren zenuwachtig op dit ballet, maar voorlopig loopt het renteverschil tussen de Duitse en de Italiaanse schuld niet dramatisch hoog op. Het bedraagt wel meer dan 3 procentpunten. Maar dat is nog ver van de 5,5 procentpunten tijdens het toppunt van de eurocrisis. De echte reactie moet dus nog komen.