Waarom krijgt het ene bedrijf steun en het andere niet? De overheid moet daar objectieve criteria voor hanteren en er transparant over zijn.

Als een schip kapseist, de opvarenden dreigen te verdrinken en er niet voor iedereen plaats is in de reddingssloepen, moet de moeilijke beslissing worden genomen wie wel en wie niet aan boord wordt gehesen. Het is niet altijd vrouwen en kinderen eerst.

Eerder deze maand ging bagageafhandelaar Swissport, een belangrijke speler in de luchthaven van Zaventem, over de kop nadat de vraag om overheidssteun een njet had gekregen. Tien dagen later lijkt de federale regering wel bereid met geld over de brug te komen om Aviapartner, die andere bagageafhandelaar in Brussels Airport, overeind te houden.

Voor de 1.500 werknemers van Swissport die hun job verloren door het faillissement moet dat bijzonder wrang zijn. Hanteert de overheid twee maten en gewichten?

Er kunnen goede redenen zijn waarom Swissport niet en Aviapartner wel door de overheid gered wordt. De overheid kan het zich moeilijk veroorloven de enige overblijvende bagageafhandelaar op Zaventem ook failliet te laten gaan. Dat zou dramatische gevolgen hebben voor vluchten van en naar Brussels Airport, een klap voor de luchthaven als cruciale toegangspoort voor ons land. Aviapartner staat dus in een sterkere positie om steun af te dwingen.

Er kunnen goede redenen zijn waarom Swissport niet en Aviapartner wel door de overheid gered wordt. Maar welke zijn dat dan?

Is het omdat Swissport deel uitmaakt van een internationale groep met het Chinese consortium HNA, terwijl Aviapartner een Belgisch bedrijf is met een lange traditie in dit land, en sinds kort weer helemaal in handen van Belgische aandeelhouders is? Eigen bedrijven eerst als de overheid steun uitdeelt. Dat is ook wat in andere landen gebeurt.

Is het omdat de sterke man van Aviapartner, Laurent Levaux, zijn weg beter kent in het Belgische labyrint? Hij heeft heel goede politieke contacten, staat dicht bij de Franstalige liberale kopstukken in ons land, heeft het NMBS-filiaal ABX Logistics geleid, en is of was als vertegenwoordiger van de overheid bestuurder bij de beursgenoteerde overheidsbedrijven Bpost en Proximus. Hij behoort tot het politiek en economisch establishment van dit land. Krijgt hij daarom dingen gedaan die anderen niet gedaan krijgen?

Of is het omdat de financiƫle fundamenten van Aviapartner gezonder zijn, en het bedrijf een grotere kans heeft zijn rendabiliteit te herwinnen dan Swissport?

Het is niet duidelijk. En dat is het probleem. Vragen kunnen ook worden gesteld bij de coronasteun die de federale overheidsholding FPIM heeft gegeven aan Air Belgium, een kleine maar ambitieuze luchtvaartmaatschappij met onder meer een Chinese aandeelhouder, die opereert vanaf de luchthaven van Charleroi.