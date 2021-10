Tweede verdedigingswal tegen het virus

Een tweede verdedigingsgordel tegen het coronavirus is nodig als een hoge vaccinatiegraad alleen niet volstaat om de pandemie hier te stoppen.

Na een moeizame start van de vaccinatiecampagne begin dit jaar kon België tegen de zomer toch erg fraaie cijfers voorleggen en kroonde het zich tot een van de vacccinatiekampioenen van Europa. Dat was de manier om uit de coronapandemie te geraken, dat was de weg naar het rijk der vrijheid, dat zou het snelle herstel van de economie mogelijk maken, dat zou de terugkeer inluiden naar het gewone leven zoals we dat kenden voor het virus toesloeg. Maar die verwachting wordt niet helemaal ingelost.

Met de intrede van de herfst wint de pandemie weer aan kracht. Het aantal besmette mensen dat in het ziekenhuis belandt, neemt snel toe. De vierde golf komt niet onverwacht, maar is wel feller dan was voorspeld. De druk op de ziekenhuizen neemt toe. Voorlopig is het nog beheersbaar. Maar de vrees dat dezelfde slechte film wordt afgespeeld is in de gezondheidssector niet ver weg. Corona staat weer prominent in het nieuws. Ondanks de vaccinatie-inspanningen.

In vergelijking met enkele van onze buurlanden doet België het minder goed. Ondanks zijn hoge vaccinatiegraad. Het duidt aan dat iedereen een prik geven misschien wel een noodzakelijke, maar geen voldoende voorwaarde is om het coronavirus uit onze contreien te verjagen.

Landen die inzake vaccinaties achterophinken tegenover België maar hun beschermingsmaatregelen minder snel hebben afgebouwd, hebben de pandemie momenteel beter onder controle.

Zoals Frankrijk, waar het dragen van het mondmasker binnen in tal van gevallen verplicht is, en waar de coronapas sinds augustus voorgelegd moet worden om een café, restaurant, museum te bezoeken of een evenement bij te wonen. Het is niet prettig. Sommige mensen hebben het er principieel lastig mee. Maar het zijn maatregelen die bewijzen dat ze hun nut hebben.

Iedereen is het gevecht tegen corona beu. Maar de strijd is nog niet helemaal gestreden.

Vaccineren, nog meer mensen vaccineren, blijft de aangewezen manier om van het coronavirus verlost te geraken. Tegelijk moet een tweede verdedigingswal worden gebouwd, om eventuele doorbraken op te vangen en te vermijden dat de ziekenhuizen toch overbelast worden. Een uitbreiding van de mondmaskerplicht, een ruimere toepassing van het Covid Safe Ticket als toegangspasje, ventilatieplicht, telewerk, het volhouden van het testen en tracen, de verplichting in quarantaine te gaan voor wie in contact kwam met een besmet persoon: het zijn allemaal onderdelen van die tweede verdedigingswal. Een aantal ervan ligt voor op het vervroegde Overlegcomité dinsdagnamiddag.

Het is geen gemakkelijke boodschap, nadat de bevolking eerst verteld was dat het vaccin het ticket was naar het rijk van de vrijheid. Tegelijk is wat gevraagd wordt niet overdreven, als zo vermeden kan worden dat het onderwijs weer online moet gebeuren, niet-essentiële winkels moeten sluiten en de economie opnieuw deels in lockdown moet.