De Amerikaanse centrale bank (Fed) maakte een U-bocht in haar rentebeleid. De aandelenmarkten reageerden positief, maar is het wel goed nieuws?

De beslissing van de Fed woensdagavond is opzienbarend. Het gebeurt zelden dat een centrale bank in zo’n korte tijd haar beleid zo drastisch bijstelt. In de verklaring van de bank werden alle referenties naar een verstrakking van het rentebeleid geschrapt. De pauzeknop wordt ingedrukt. De volgende ingreep is niet noodzakelijk een verhoging van de rente, het kan ook een verlaging zijn.

Fed-voorzitter Jerome Powell verwees naar de ‘tegenwind’ die de Amerikaanse economie ondervindt. In de VS is de inflatoire druk afgenomen, internationaal zijn er groeivertragingen - bijvoorbeeld in Europa en China - en het handelsconflict tussen de VS en China raakt maar niet van de baan. Bovendien kenden de VS een ongezien lange shutdown van een reeks overheidsdiensten. Genoeg redenen voor de Amerikaanse centrale bank om haar beleid om te gooien.

De hand van Trump?

Onvermijdelijk rijst dan de vraag of de Amerikaanse president Donald Trump een hand heeft in de beslissing. Vorig jaar kraakte die herhaaldelijk het beleid van de Fed af. Daarbij viel hij Powell persoonlijk aan. Trump eiste een soepel monetair beleid met lage rentes.

Dat zette extra druk op de Fed. De centrale bank kon het zich moeilijk veroorloven om na de uithalen van de president zonder meer een renteverlaging door te voeren. Dat zou te sterk wijzen op toegeven aan de druk, terwijl een centrale bank onafhankelijk hoort te zijn.

De grote bocht van de Fed geeft ook aan dat het voor centrale banken erg moeilijk is geworden om het nulrentebeleid te verlaten.

Toeval of niet, maar Trump liet de voorbije maand zijn Twitter-oorlog tegen de Fed voor wat het was. Dat maakte in ieder geval de beslissing van de Fed om het beleid om te gooien gemakkelijker. Trump was wel bij de eersten om die beslissing toe te juichen. In de daaropvolgende opverende beurskoersen zag hij een bevestiging van zijn geslaagd economisch beleid, al is het erg eenzijdig om economische successen af te meten aan beurskoersen, zoals Trump doet.

Voorzichtig

Eerder dan een geste aan een razende president lijkt de beslissing van de Fed ingegeven door voorzichtigheid en bezorgdheid. De voorbije maand hebben heel wat centrale banken gekozen voor een voorzichtige aanpak. De Europese Centrale Bank deed andermaal niets, maar gaf aan dat de neerwaartse risico’s zijn toegenomen.

De internationale context is dermate somber geworden dat grote voorzichtigheid geboden is. Trump houdt overigens een aantal onzekerheden die op de Amerikaanse en internationale economie drukken, zelf in stand. Denk aan het handelsconflict met China.

De internationale context is zo somber geworden dat grote voorzichtigheid geboden is.

De grote bocht van de Fed geeft ook aan dat het voor centrale banken erg moeilijk is geworden om het nulrentebeleid te verlaten. Het infuus van het goedkope geld is meer dan tien jaar na de financiële crisis nog altijd niet helemaal afgekoppeld. En na enkele boerenjaren in de VS trekken nu ook daar donkere wolken samen boven de economie.