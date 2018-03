Het achterhoedegevecht waarmee de Brusselse taxichauffeurs een onterecht monopolie proberen af te schermen wordt stilaan stuitend.

Er was gisteren geen thuiswerkalarm nodig om veel pendelaars ervan te overtuigen dat ze de auto beter thuislieten. Hoewel enkele honderden taxichauffeurs uit protest tegen Uber de toegangswegen tot Brussel blokkeerden, verliep de ochtendspits op de Vlaamse autosnelwegen vrij normaal. Wie op het verkeerde moment op de verkeerde plek zat, beleefde wel een rotmorgen. En dat allemaal omdat de Brusselse taxichauffeurs proberen Uber te overleven.

Op zich is die strijd - het Uberlebenskampf, zo u wil - te begrijpen. Niemand ziet graag hoe de wereld waarin hij al jaren zijn inkomen verdient, plots op zijn kop wordt gezet. Maar de oplossing van de boze taxichauffeurs komt erop neer dat ze de Brusselse regering vragen te doen alsof we niet in 2018 maar in 2009 leven, toen in San Francisco Uber niet meer dan een embryonaal idee was.

Dat idee is ondertussen tot volle wasdom gekomen en uitgegroeid tot een wereldwijde mastodont met meer dan 6 miljard euro omzet. Die is er niet gekomen dankzij een gebruiksvriendelijk appje op de telefoon. Uber heeft succes doordat het de beperkingen van de klassieke taxibusiness heeft doorbroken.

Taxichauffeurs genieten een kunstmatig monopolie. Het Brussels Gewest verleende hen exclusieve licenties om taxidiensten aan te bieden. Het beste bewijs van dat monopolie is dat die licenties op den duur veel geld waard werden en het recht om te mogen rijden in Brussel naar 100.000 euro ging. Door de komst van Uber is dat gedaald tot ongeveer 30.000 euro, wat de woede van de taxichauffeurs grotendeels verklaart. Ze zijn kwaad dat hun Brusselse monopolie, dat ze grotendeels gratis hebben gekregen, hen nu wordt ontnomen.

Toch is het de juiste beslissing. Door het taximonopolie weigerden chauffeurs soms vlakaf weinig winstgevende ritten op te korte afstanden. Ze mogen bovendien wel iemand naar de luchthaven brengen, maar daar niet zomaar een passagier oppikken voor de terugrit. Het geniale aan Uber is dat het dat monopolie openbreekt en via variabele prijzen in een mum van tijd extra taxicapaciteit op de baan kan krijgen. Begint het te regenen en willen meer mensen een rit? Dan stijgen de prijzen, zijn plots meer chauffeurs bereid toch dat ritje te doen en bieden zich dus meer Uber-wagens aan. Het auto-aanbod is variabel geworden.

Het bedrijf uit San Francisco heeft in acht jaar tijd de Brusselse mobiliteit ingrijpender veranderd dan de Brusselse politiek in enkele decennia. Toch bestond het de Brusselse minister van Werk Didier Gosuin (DéFI) Uber gisteren te omschrijven als ‘Amerikaanse cowboys’. Uiteraard zijn regels nodig en staat nog niet alles op punt. Daarom is het belangrijk dat het Europees Hof van Justitie al besliste dat Uber een transportbedrijf is, geen puur databedrijf dat passagiers in contact brengt met chauffeurs. De zoektocht naar goede en sluitende afspraken is nog bezig.