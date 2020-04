De lichte versoepeling van de maatregelen in België is niet het einde van de lockdown. De weg is nog lang en gevaarlijk. Europa kent een schrijnend gebrek aan coördinatie.

In ons land blijven de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus dus gelden, zeker tot 3 mei. Enkele ingrepen worden beperkt versoepeld, maar tegelijk is het nu al duidelijk dat grote publieke manifestaties niet plaatsvinden voor 1 september.

Tuincentra en doe-het-zelfzaken mogen open. Dat moet wat mentale druk wegnemen van de lockdown. Belangrijk is ook dat bewoners van een woon-zorgcentrum en ouderen die nu in lockdown leven bezoek mogen krijgen van één vertrouwenspersoon. Dat is niet zonder risico, maar het moet een mentale opsteker zijn voor de betrokkenen.

De voorzichtige aanpak van de regering is gebaseerd op statistieken en het advies van medici. Ze zijn voorlopig de enige gidsen. Het blijft een aartsmoeilijke afweging tussen volksgezondheid en economie.

Steeds meer Europese landen maken zich op voor een versoepeling van de quarantainemaatregelen. Die exit is niet eenvoudig. Net als gezondheidszorg is de afkondiging van ingrepen tegen de coronapandemie een nationale bevoegdheid. En zoals de Europese landen in verspreide slagorde maatregelen namen tegen de verspreiding van het virus, doen ze dat nu ook voor de afbouw en de beëindiging van de lockdown.

Op het einde van de dag weet iedereen dat de enige veilige uitweg een vaccin is.

Dat maakt het uitstapscenario in de Europese Unie nog moeilijker. Landen als Oostenrijk, Spanje, Denemarken en Tsjechië deden al voorzichtige stappen. Andere landen, zoals Duitsland en Frankrijk, bereiden de exit net als wij eerder voor mei voor. Voor iedereen is het een tocht door het onbekende.

Woensdag pakte de Europese Commissie uit met een wegenkaart om enige harmonie in de exitstrategie te brengen. Het is niet haar bevoegdheid, maar het is een verdienstelijke poging om de violen wat te stemmen. Het valt echter te betwijfelen of dat zal lukken. De situatie is niet in elk land hetzelfde, en de maatregelen zijn dat evenmin.

De oproep van Brussel aan de lidstaten om hun exitstrategie op zijn minst aan de Unie en aan de andere EU-landen mee te delen, moet gerealiseerd kunnen worden. Het betekent een minimum aan solidariteit.

De verschillende exitstrategieën houden mogelijk een nieuw gevaar in. Door het verschil in maatregelen wordt de verspreiding anders aangepakt. Dat leidt ertoe dat de Europese binnengrenzen nog geruime tijd gesloten blijven voor het personenverkeer.

Dat is onvermijdelijk, anders gaan de landen elkaar opnieuw besmetten. Het klopt dat het virus geen grenzen kent, maar om een nieuwe verspreiding te voorkomen zijn goede afspraken tussen de Europese buren nodig.