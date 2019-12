Ultieme test

De Franse pensioenhervorming is de ultieme politieke test voor president Macron. Houdt zijn hervorming stand of spoelt het sociaal protest die weg?

Zelfs voor hij tot president van Frankrijk werd verkozen, wist Emmanuel Macron al dat de pensioenhervorming het breekpunt in zijn beleid zou vormen. Zodra hij de sleutels van het Élysée veroverd had, stond de pensioenhervorming hoog op zijn agenda.

Na 2,5 jaar onderhandelen is het zover. Deze week moet blijken of de Franse president zijn plannen kan en wil doorzetten. Of bezwijkt hij onder het groeiend sociaal protest?

Macron wil het Franse pensioenstelsel stroomlijnen en de 42 stelsels herleiden tot één 'universeel stelsel'. De reorganisatie gaat gepaard met een aanpassing van de manier waarop de pensioenen worden verrekend. De pensioenleeftijd blijft op 62 jaar liggen maar geeft niet langer recht op een volledig pensioen: wie langer werkt, krijgt ook meer.

De afloop van de krachtmeting in het pensioendossier blijft onzeker. Maar zeker is wel dat de reputatie van Macron als hervormer op het spel staat.

De ingreep is noodzakelijk omdat het stelsel verlieslatend is. Het gaat dus om een besparingsoperatie om het pensioensysteem in leven te houden.

Tegen de hervormingsplannen is een breed front ontstaan. Op 5 december ging het hele openbaar vervoer plat en namen zowat 800.000 mensen deel aan protestmanifestaties.

De actiebereidheid is het grootst bij de ambtenaren, zowel in het openbaar vervoer als het onderwijs. Zij dreigen het meest te verliezen. Maar ook het verplegend personeel staat in een verliespositie. Stakingen bij het spoor en de metro in Parijs hebben het openbaar vervoer de afgelopen dagen zo goed als platgelegd. Maandag en dinsdag zal dat niet beteren.

President Macron en zijn premier Edouard Philippe zetten alle zeilen bij om de hervorming te redden. Er is druk overleg geweest tijdens het weekend en dat wordt maandag voortgezet. Woensdag licht Philippe de plannen toe.

In eerste instantie moet blijken hoever de hervormingen uiteindelijk reiken, in tweede instantie is het dan uitkijken naar de reactie.

Politieke veteranen en analisten wijzen erop dat '1995' dichterbij komt. In dat jaar kondigde toenmalig premier Alain Juppé een grootscheepse pensioenhervorming aan. Na zes weken intensief protest, waarbij het land letterlijk volledig plat ging, moest de rechtse politicus zijn plannen opbergen.

Voor Macron is het zaak om dergelijke afgang te vermijden. Zijn hele politieke programma steunt op de belofte om Frankrijk te hervormen en het sleutelelement van al die hervormingen is ongetwijfeld het pensioenstelsel. Volgens een peiling steunt 39 procent van de bevolking Macron omdat hij zijn plannen doorzet ondanks het protest.

Als de president erin slaagt om het Franse pensioenstelsel te vereenvoudigen, zal hij ongetwijfeld te boek gaan als een grote hervormer. Maar zover is het nog niet. Macron moet het protest kalmeren om de hervorming door te voeren.

Vorig jaar zegde de president nog 17 miljard euro toe om het protest van de gele hesjes te kalmeren. In het pensioendossier is die ruimte er niet zonder aan de kern van de hervormingen te raken.