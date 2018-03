Maakt Noord-Korea een einde aan zijn kernwapenarsenaal? De aangekondigde gesprekken tussen Noord- en Zuid-Korea bieden een beetje hoop, maar ook niet meer dan dat.

In april ontmoeten de leiders van Zuid- en Noord-Korea elkaar voor gesprekken. Op de onderhandelingstafel ligt het Noord-Koreaanse voorstel om het kernwapenprogramma af te bouwen in ruil voor de garantie van veiligheid voor het land en het regime. Daarmee zet de Nood-Koreaanse leider Kim Jong-un hoog in. Maar is zijn aanbod geloofwaardig?

De voorbije maanden heeft Kim Jong-un de wereld herhaaldelijk opgeschrikt met het testen van raketten die nucleaire koppen kunnen dragen. Dat leidde niet alleen tot onrust in de regio, maar ook bij de Verenigde Staten. Volgens de Noord-Koreaanse propaganda konden die raketten ook de VS treffen. De internationale druk op Noord-Korea werd enorm opgevoerd, maar het regime leek niet te wijken.

De ommekeer kwam er bij de Olympische Winterspelen in Pyeongchang. Noord-Korea ontplooide een diplomatiek offensief, dat uiteindelijk tot een ontmoeting van een hoge delegatie uit Zuid-Korea en de Noord-Koreaanse top leidde.

Naar de ware intenties van Kim Jong-un blijft het gissen. De dictator staat bekend om zijn onvoorspelbare karakter en zijn eigenzinnige beslissingen. Het hoeft dus niet te verwonderen dat de Amerikaanse president Donald Trump zich op de vlakte hield na de aankondiging van de Koreaanse onderhandelingen. ‘Valse hoop?’, vroeg hij zich af.

De toenadering tussen Noord- en Zuid-Korea ontneemt andere betrokken partijen - zoals de VS en Japan aan de ene kant, en China aan de andere kant - een belangrijke hefboom. Zuid-Korea, dat vrede wil met de buur en onder de nucleaire dreiging uit wil raken, is direct betrokken maar heeft niet noodzakelijk dezelfde geopolitieke motieven als de andere betrokken partijen. De belofte van Noord-Korea om geen kernwapens meer te testen tijdens de onderhandelingen met Zuid-Korea vormen voor dat laatste land een hele geruststelling.

Grote hoop is evenwel niet gewettigd. Eerder overleg tussen Noord en Zuid leverde niets op. En Noord-Korea beloofde eerder al de afbouw van het kernprogramma, zonder die belofte ooit na te komen. Voor het regime zijn de kernwapens een garantie tegen een buitenlandse invasie, en dus ook op het voortbestaan van het regime. Dat uit handen geven is een grote stap.

Het is overigens pas als de Koreaanse gesprekken tot een doorbraak leiden dat internationaal overleg van start kan gaan. De weg naar een kernwapenvrij Koreaans schiereiland is dus nog ver. Het is ook maar de vraag hoe graag grootmachten als de VS en China hun greep op de bondgenoten willen lossen. De Korea’s dienen hen indirect in een groot geopolitiek machtsspel.

Enige scepsis over de resulaten van de aangekondigde gesprekken is dus gewettigd. Het hoopvolle is dat er een onderhandelingstafel staat. Na de oorlogsretoriek die de jongste tijd sterk crescendo ging - met als memorabel hoogtepunt de discussie over de grootte van de atoomknop van Kim en Trump - belanden we nu in een periode waarin de druk op zijn minst even van de ketel kan.

En op termijn dwingen de onderhandelingen ook de grootmachten kleur te bekennen. Trump is bereid ‘hard te gaan in beide richtingen’. Na de oorlogstaal is het misschien wel het moment om hard te gaan voor een kernwapenvrij Korea en zo een mogelijke en potentieel zeer gevaarlijke brandhaard in de wereld te doven. Maar het kan inderdaad allemaal valse hoop zijn.