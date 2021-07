Van Sherwood naar Nasdaq

De beursnotering van de beleggersapp Robinhood is een test, voor het bedrijf maar ook voor de oververhitte aandelenmarkt. Voor de kleine belegger is het een gok.

De middeleeuwse legende wil dat Robin Hood geld stal van de rijken en het gaf aan de armen. Het staat niet vast of die altruïstische vrijbuiter ooit heeft bestaan, maar dat de beleggersapp Robinhood de mythe van de man uit Sherwood Forest voor ogen had, staat wel vast.

Lees Meer Robinhood maakt teleurstellend beursdebuut

De missie van het Amerikaanse Robinhood was de kleine belegger gratis toegang te geven tot de financiële markten. In zeven jaar groeide het bedrijf uit tot een van de grootste makelaars voor individuele beleggers in de VS. Het heeft ruim 22 miljoen rekeningen openstaan. De pandemie leidde tot een groeiversnelling. Voor een beursintroductie leek het moment ideaal.

Begin dit jaar werd Robinhood een begrip in de financiële wereld. Kleine beleggers bestormden via de app aandelen als GameStop. Grote hefboomfondsen die speculeerden op een daling van die aandelen verloren miljarden dollars omdat GameStop ongeziene hoogten bereikte en de shorters hun positie duur betaald moesten opgegeven. Dat was het rebelse.

Nu test Robinhood zelf de kleine belegger. Wie klant is bij de makelaar, kon met voorrang intekenen op het aandeel. De socialemediareus Facebook introduceerde op eenzelfde manier zijn aandeel in 2011. Het werd geen succes. Op de dag van de beursgang dook het aandeel onder de introductieprijs.

Robinhood was donderdag hetzelfde lot beschoren. Toen de handel van start ging, donderde het aandeel meteen 10 procent lager, om daarna te herstellen. Na een zwakke start is Facebook nu een blakend succes. Kan Robinhood dat nog eens dunnetjes overdoen?

Beleggen in Robinhood is een gok, en zelfs geen berekende, laat staan een trefzekere.

De beursgang van Robinhood vormt ook een test voor de beleggersappetijt. Die lijkt in de VS onverzadigbaar. Dealogic, een specialist in markteninformatie, rekende voor dat dit jaar 20 bedrijven per week naar de beurs worden gebracht. Die introducties leverden al 98 miljard dollar op, meer dan in de recordjaren 1999 en 2000 op de top van de dotcombubbel.

Of de beurscarrière van Robinhood uitdraait op een succes, hangt af van het bedrijfsmodel van de makelaar. Kan hij de fenomenale groei volhouden? Robinhood kwam met de voeten vooruit de financiële wereld binnen, maar die wereld is streng gereglementeerd. Robinhood heeft al rechtszaken al dan niet in der minne moeten regelen. En er zijn er nog hangende.

De hamvraag is of de Amerikaanse beurswaakhond SEC gaat ingrijpen op het verdienmodel van Robinhood. Het bedrijf verdient nu geld door zijn orders door te geven aan handelsplatformen die betalen voor de stroom van orders die ze binnenkrijgen. Die manier van werken staat ter discussie.