Van de droom naar het lastige werk

Als de Vlaamse regering in haar klimaatplan een iets goed heeft gedaan, dan is het dat ze niet verhult dat een ernstig klimaatbeleid een inspanning van iedereen zal vragen.

Een van de populairdere manieren om op sociale media iets aan de kaak te stellen bestaat er in te titelen 'how it started... how it's going', waarbij je onder de eerste drie woorden een foto van een plechtige belofte of ambitie plaatst en onder de laatste vier woorden een foto van een rampzalige mislukking of inspiratieloos aanmodderen.

Een variatie op die twee beelden dringt zich op voor wie deze week de alomtegenwoordige discussies over de klimaatstrijd bekeek. In het Schotse Glasgow hoorden we op de klimaattop inspirerende toespraken. Op het Martelaarsplein in Brussel zagen we het moeizame Vlaamse rekenwerk over de factuur van verplichte renovaties en het bannen van gasaansluitingen in nieuwe gebouwen.

Het merkwaardige is hoe de Vlaamse plannen vervolgens langs twee kanten tegelijk op kritiek stoten. De PVDA tweette begin deze week dat de grootste klimaatspijbelaar in Glasgow de Vlaamse minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) was. Toen nog maar de eerste details van het Vlaamse klimaatplan donderdagavond wereldkundig werden gemaakt, volgde al het PVDA-persbericht dat de maatregelen neerkomen op 'pestbeleid' en op 'verplichten en verbieden voor gewone mensen'.

Nog altijd steunt een groot deel van de politieke communicatie op de onrealistische aanname dat er geen contradictie bestaat tussen klimaat en koopkracht.

Het toont dat de echte politieke uitdaging niet ligt in het kleven van percentages op de uitstootvermindering. Dat moeten de wetenschappers doen. De echte uitdaging ligt in het vertalen van die percentages in beleid, zonder te doen alsof het niemand geld zal kosten. Nog altijd steunt een groot deel van de politieke communicatie op de onrealistische aanname dat er geen contradictie bestaat tussen klimaat en koopkracht.

Uiteraard zijn er redenen tot optimisme. Dat het Vlaamse DEME voor bijna 1 miljard euro windmolens in de Verenigde Staten gaat bouwen, toont hoe technologische doorbraken en expertise een verschil kunnen maken tot ver buiten Vlaanderen. Tegelijk maakt de uitzonderlijk lage rente het mogelijk investeringen te doen zonder veel rente te moeten betalen.

Niet gratis

De Vlaamse plannen tonen echter dat zelfs technologie de elektrische wagen plots niet gratis maakt. En de rente mag dan laag zijn, het geld voor de miljardeninvesteringen in bijvoorbeeld het elektriciteitsnet moet nog altijd eerst op tafel worden gelegd en daarna terugbetaald.

Het klimaatplan herinnert er bovendien aan dat voor sommigen zelfs kleine inspanningen zwaar kunnen wegen. Denk aan wie met een minibudget een oud en goedkoop huis probeert te kopen, om het pas later te renoveren. Denk aan de varkensboeren die nu al maanden met verlies draaien, zien hoe de veestapel moet worden afgebouwd en later dit jaar nog een stikstofplan moeten verteren.

Met wat vertraging vliegt Demir zondag vanuit het Vlaamse Zaventem naar de klimaathoofdstad Glasgow. De moeilijkste reis is niet die, wel de mentale weg terug: van de droom naar het lastige werk.