Van held tot wrak

De dagen van Robert Mugabe zijn geteld. De held van 1980 laat Zimbabwe in 2017 als wrak achter. En het vacuüm dat nu dreigt, voorspelt weinig goeds.

Het is een kenmerkende hardnekkigheid waarmee dictators zich tot het laatste moment zich aan de macht vastklampen. Zimbabwaanse dictator Mugabe gaf zondagavond nog steeds niet toe dat hij de facto al opzij geschoven was en dat hij na 37 jaar en de gezegende leeftijd van 93 echt wel toe is aan pensioen. Zijn televisietoespraak zondagavond was daarvan het ultieme bewijs.

Mugabe is natuurlijk nog altijd de revolutionaire held die een einde maakte aan de blanke suprematie in het voormalige Rhodesië. Dat zal de man nooit afgepakt kunnen worden. Hij bevrijdde een land in de jaren dat blank racisme nog in zuidelijk Afrika de norm was. Mugabe bereidde de weg van Nelson Mandela voor.

Maar macht corrumpeert en dat is in Zimbabwe niet anders geweest. Het jarenland haast wanhopig vastklampen aan de macht, maakte van Mugabe uiteindelijk een zielige figuur, die steunde op militaire macht rond hem. En als diezelfde militairen dan het eindsignaal fluiten, dan is het inderdaad voorbij. Dat is nu gebeurd.

De vraag is wat dit allemaal zal betekenen voor Zimbabwe. Van dictators is bekend dat hoe langer ze aan de macht zijn, hoe moeilijker een verandering van regime is. Dat bleek eerder in Irak en nadien in Libië.

De huidige machthebbers proberen hun regime te redden door de afgezette vice-president Emerson Mnangagwa naar voren te schijven en daardoor het regime te bestendigen. Ook de invloedrijke oudstrijders steunen zijn kandidatuur. Het lijkt erop dat ze vooral willen verhinderen dat First Lady Grace de macht zou overnemen als Mugabe zou overlijden.

Of de bestendiging van het oud regime zonder Mugabe voldoende is om de onvrede van de bevolking te temperen is zeer de vraag. Het is economisch van kwaad naar erger gegaan in de laatste decennia en de bevolking snakt gewoon naar verbetering. Dat zullen de militaire machthebbers, het apparaat dat Mugabe zelf nog in stelling heeft gebracht, niet goedschiks laten gebeuren.

Zimbabwe is kapotgeregeerd door de man die het land bevrijdde. Dat is helaas een scenario dat al te veel is geschreven. En in Afrika wil dat scenario vaak dat de ene dictator de andere opvolgt. Vaak met geweld.

Mugabe heeft zichzelf overleefd. De held die hij ooit was, is vervaagd tot een zielige dictator, een menselijk wrak. Dat is triest voor de man zelf, maar vooral ook voor het land.

Als Mugabe verdwijnt van de macht, dan is Zimbabwe nog niet bevrijd van zijn kwalen. En dat is het cynische, de man die zijn land bevrijdde, houdt het toch nog altijd in zijn greep. Zimbabwe staat voor een moeilijk moment en het is op dit ogenblik absoluut niet duidelijk wie het machtsvacuüm kan opvullen en het land na decennia verarming hoop op beterschap kan bieden.