De ontspoorde inflatie schept een gigantisch probleem voor onze bedrijven, die de taart groter moeten maken om ze nog te kunnen verdelen. De politiek, met schaduwpremier en PS-voorzitter Paul Magnette op kop, negeert dat van op een Titanic.

Vrijdag weerom een nog onthutsender cijfer dan verwacht voor burgers en bedrijven in dit land. De inflatie in oktober piekt op 12,3 (!) procent. In plaats van op een verwacht hoog niveau te stagneren trekt ze nog sterker aan. Daardoor wordt niet alleen de spilindex voor de vierde maal dit jaar overschreden en stijgen een hoop uitkeringen en ambtenarenlonen voor de zoveelste keer met 2 procent. Door het Belgische unieke systeem van automatische loonindexering moeten in de meeste private sectoren de lonen in januari in één klap met 11,6 procent opgetrokken worden.

De stijgende factuur van die ontspoorde inflatie belandt bijna volledig bij de bedrijven. Die stellen op dit moment hun budgetten voor volgend jaar op en zitten nu al met de handen in het haar. Terwijl in veel sectoren de vraag slabakt en niet overal alle onkosten kunnen worden doorgerekend, moeten de lonen wel automatisch worden verhoogd. En nu blijkt een automatische verhoging van 10 procent zelfs een grove onderschatting.

Als exporterende bedrijven die exploderende loonkosten doorrekenen, komt hun concurrentiepositie ontzettend onder druk te staan. Rekenen ze die extra loonkosten (+11,6%) niet volledig door, dan dreigen ze binnen de kortste keren van een gezonde bedrijfsvoering in verlieslatende scenario's te belanden. En er is op dit moment immers nog geen zicht op het stoppen van die loon-prijsspiraal. Integendeel.

Het gevolg is dat zal moeten worden gesnoeid in het aantal medewerkers. Dat is een crash tegen de muur die we al maanden op ons zagen afkomen.

Moeten we wachten tot de Titanic gezonken is voor op de arbeidsmarkt en elders zaken echt worden aangepakt?

Dat die opflakkerende crisis in politieke kringen nog altijd gerelativeerd wordt, heeft veel te maken met het feit dat bedrijven in veel sectoren ondanks alles nog altijd (de juiste) medewerkers zoeken in plaats van er massaal af te danken. Die krapte aan goede medewerkers verandert tot op vandaag maar traag. Die weerbaarheid strooit tegelijk zand in de ogen voor wat komt.

De uitzonderlijke kans om in deze crisis als maatschappij min of meer overeind te blijven was alles op alles te zetten om jobs nu en in de toekomst te vrijwaren én een klimaat te scheppen waarin meer inactieven aan de slag kunnen.

Gebrek sense of urgency

Dat impliceert ten eerste het bespreekbaar maken van een afwijking of mildering van de automatische loonindexering in deze uitzonderlijke inflatietijden. Daar zien we tot vandaag niets van. Ten tweede moeten arbeidsmarktregels soepeler worden zodat we meer mensen langer aan het werk krijgen. Ook daar zien we bijna niets van.

Laat nu net daarin Magnettes vertrouweling Pierre-Yves Dermagne, minister van de zo belangrijke post Werk, over de hele lijn teleurstellen. Magnette verwoordt het in een interview met De Tijd ontnuchterend zo: 'We doen (op vlak van Werk) niets dat in de richting gaat van wat rechts in Vlaanderen wil, en we gaan ook niets in die richting doen.' En dan, cynisch: 'Dat betekent niet dat we niets doen: het geboorteverlof is dubbel zo lang geworden, het minimumpensioen is gestegen en er is een kunstenaarsstatuut gecreëerd.'