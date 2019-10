Vastgoedkoorts

Als een oververhitte huizenmarkt een risico wordt voor de banken en de stabiliteit van het financieel systeem, moet er koud water op worden gegooid.

De afschaffing van de woonbonus door de Vlaamse regering, verkocht met het argument dat die de huizenprijzen enigszins zal drukken, lijkt op korte termijn het omgekeerde effect te hebben. Volgens de notarissen is een rush op vastgoed op gang gekomen. Kandidaat-kopers die nog het fiscale voordeel van de woonbonus willen meepikken, zullen in hun haast minder geneigd zijn nog af te dingen op de vraagprijs. Want dat houdt het risico in dat ze de aankoop mislopen.

Het ziet ernaar uit dat 2019 het beste jaar ooit wordt voor de woningvastgoedmarkt in ons land. Het aantal verkopen piekt, de prijzen ook. De in het vooruitzicht gestelde afschaffing van de woonbonus speelt daarbij slecht een mineure rol. Dat woonkredieten spotgoedkoop zijn, is een veel bepalender factor voor de hausse op de residentiële vastgoedmarkt.

Er worden hypotheekleningen verstrekt tegen een tarief van minder dan 1 procent. Vast, op twintig jaar. Banken wagen zich ver. Maar het is voor hen een lucratievere aanwending van hun middelen dan het geld te beleggen in staatsobligaties of het tegen een strafrente op een rekening bij de Europese Centrale Bank te plaatsen.

Oppassen

Is de uitbundigheid op de vastgoedmarkt een probleem? Onder meer vastgoedmakelaars, notarissen en projectontwikkelaars doen er goede zaken door. Ze stimuleert bovendien de bouw, en een florerende bouwsector is een steunpilaar voor de economie. Maar als het erg hard gaat, is het wel oppassen voor de ontnuchtering als het feest eindigt. Dan zou het pijn kunnen doen.

Alle spelers op de vastgoedmarkt hebben er belang bij dat de boel niet ontploft.

Het grootste gevaar schuilt in de financiële schokgolf die door een ommekeer van het klimaat op de vastgoedmarkt kan worden veroorzaakt, zeker als die gepaard gaat met een economische crisis. Als gezinnen de afbetaling van hun woonkrediet niet meer kunnen nakomen, bijvoorbeeld omdat de kostwinner werkloos wordt, worden de banken opgezadeld met slechte kredieten. Als ze bovendien het onderpand - de woning - moeilijk of niet te gelde kunnen maken, of enkel fors onder de waarde, dreigen ze daarop aanzienlijke verliezen te moeten slikken. Dat vormt een risico voor de banken, en vervolgens voor de stabiliteit van het financieel systeem.

Noodzakelijk

De combinatie van de overwaardering van de huizenprijzen, de zware hypotheekschulden van de Belgische gezinnen en het hoge aandeel van woonleningen in de kredietportefeuille van de banken heeft een erg risicovolle situatie gecreëerd. Dat de Nationale Bank daarop reageert door de banken aan te manen, voorlopig met zachte hand, voorzichtiger te zijn met het toekennen van woonkredieten, is perfect verantwoord. Het is zelfs een noodzakelijke ingreep.