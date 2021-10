Vechten tegen de vierde golf

In de strijd tegen corona loopt de weg van het minste kwaad deze winter langs de terugkeer van mondmaskers en een bredere introductie van het covid safe ticket. In de hoop dat het genoeg is.

Premier Alexander De Croo (Open VLD) roept maandag zijn kernkabinet bijeen over de stijgende coronacijfers, ter voorbereiding van een Overlegcomité vrijdag. Twee maatregelen die op tafel liggen zijn een bredere toepassing van het covid safe ticket en de herintroductie van de mondmaskers op plaatsen waar ze al verdwenen waren.

Het maakt dat we deze week een déjà-vu beleven die we liever niet meer zouden beleven. Opnieuw krijgen we de ongerustheid over de dagelijkse coronacijfers, opnieuw de opbouwende retoriek naar het Overlegcomité van vrijdag, opnieuw de nervositeit van burgemeesters die al sneller actie ondernemen dan de Vlaamse of federale regering beslist.

Maar de cijfers zijn helaas wat ze zijn. Van al wie wordt getest, blijkt zeven procent met het virus besmet. Dat ligt boven de alarmdrempel van vijf procent die de Wereldgezondheidsorganisatie hanteert. Het aantal coronapatiënten op intensieve zorgen bleef maandenlang stabiel op een honderdtal mensen, maar is nu opnieuw gestegen naar 230 patiënten.

Nieuwe maatregelen dreigen deze week op twee belangrijke punten van kritiek te stuiten. De eerste is dat een herintroductie mondmaskerplicht neer komt op een ‘stop-and-go-beleid’ waar de mensen op den duur niet meer aan uit raken. Waarom de versoepeling, als het nadien toch weer strenger moet?

Toch is er een goede reden hiervoor: het respecteren van de vrijheid. De overheid kan de vrijheid van de burgers alleen maar inperken als ze er bijzonder goede redenen voor heeft. In dit geval is dat het beschermen van anderen. Daarom is het haar plicht de coronaregels te versoepelen zodra het kan, maar ook haar plicht ze weer strenger te maken zodra het helaas weer nodig wordt. Alle andere opties leiden ofwel naar autocratie, ofwel naar laksheid.

Een tweede punt van mogelijke kritiek is dat de brede invoering van een covid safe ticket leidt tot een segregatie van de samenleving. Wie zichzelf de vrijheid toeëigent om geen vaccin te nemen, zal niet dezelfde bewegingsvrijheid krijgen als zij die dat wel doen.

Toch gaat ook dit niet helemaal op. Dit is opnieuw een maatregel die mensen beschermt. Bovendien is de segregatie niet absoluut: wie wil, kan zich nog altijd laten vaccineren. Wie dat niet wil, kan zich nog altijd laten testen en toch - heel even - het covid safe ticket krijgen. Wie ook dat niet wil, kan nog altijd er voor kiezen drukke plaatsen te mijden.

Opnieuw zijn alle alternatieven erger. Ofwel doen we niets en dreigen we opnieuw af te glijden naar een scenario waarin de ziekenhuizen overbelast worden en winkels, cultuurcentra, cinema's en horeca-zaken weer dicht moeten. Ofwel wordt een covid safe ticket alleen maar na vaccinatie toegekend en beperken we de opties van mensen nog harder, terwijl het niet strikt nodig is.