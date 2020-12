Vechten tegen windmolens

De vergroening van de elektriciteitsproductie in Vlaanderen mag niet eindeloos worden vertraagd door het gevecht van enkelingen tegen windmolens.

Op Vlaamse grond zijn dit jaar 31 nieuwe windturbines geplaatst. Daarmee is de doelstelling van een geïnstalleerd vermogen van 1.500 megawatt niet gehaald. Vlaanderen loopt achter op het plan om groene stroom een belangrijker aandeel te geven in de elektriciteitsproductie.

Dat het allemaal niet vlot loopt, heeft te maken met de vele juridische beroepsprocedures waarmee de bouwers van windmolenparken worden geconfronteerd als ze een vergunning aanvragen. De buurtbewoners zijn meestal niet opgezet met zo’n windturbine in hun achtertuin. Die veroorzaakt inderdaad ongemakken: slagschaduwen, hinderlijk geluid en zo meer.

Men kan het de mensen niet kwalijk nemen dat ze die strijd voeren. Het is wel een voorbeeld van het not-in-my-backyardsyndroom. Weinigen zijn bereid offers te brengen, ook al zijn het maar kleine, voor iets dat nochtans nuttig is voor een grotere groep of dat in het algemeen belang is.

Verzet is er voortdurend: tegen de bouw van een fabriek voor diepvriesfrieten wegens de geurhinder, tegen de aanleg van een hoogspanningslijn, tegen het graven van een kanaal, tegen een nieuwe snelweg, tegen het verlengen van de startbaan in Zaventem, tegen de bouw van een chemische installatie in Antwerpen, tegen de komst van een shoppingcenter, tegen de aanleg van een nieuwe woonwijk.

Alle argumenten worden gebruikt: de visuele vervuiling, de extra verkeershinder, de verdwijning van groen, de aanwezigheid van een zeldzame dier- of plantensoort waarvan de habitat of standplaats wordt bedreigd. Als bij sommige projecten dieren, insecten of planten verdedigd moeten worden, waarom dan niet mensen bij andere projecten?

Iedereen moet zijn argumenten op tafel kunnen leggen. Ook een eenzame donquichot die tegen windmolens vecht. Maar uiteindelijk dienen knopen doorgehakt te worden. De diverse vergunningen die aangevraagd moeten worden en de juridische beroepsmogelijkheden die een slakkengangetje gaan, maken dat het lang kan duren. Dat frustreert iedereen die de zaken vooruit wil zien gaan. Het mag allemaal wat sneller.

Keuzes

Het heeft te maken met maatschappelijke keuzes waarmee niet iedereen het eens hoeft te zijn, maar waar een voldoende groot draagvlak voor is en die genomen worden door beleidsmakers die de voor- en nadelen tegenover elkaar moeten afwegen en die daarvoor ter verantwoording geroepen kunnen worden.

Willen we werkgelegenheid creëren? Dan moeten we fabrieken dulden die misschien enige overlast veroorzaken. Willen we de mobiliteitsknopen ontwarren? Dan moeten we soms aanvaarden dat nieuwe betonstroken gegoten worden. Willen we de klimaatverandering counteren? Dan moeten we onze elektriciteitsproductie vergroenen en meer windturbines bouwen, al zijn er in het dichtbevolkte Vlaanderen weinig plekken waar ze neergezet kunnen worden zonder enige hinder te veroorzaken.