Verantwoorde kapitalisten

De maaltijdbezorger Deliveroo heeft zijn ambities voor zijn introductie op de Londense beurs woensdag teruggeschroefd. Hij mikt nu op een beurswaardering van 7,85 miljard pond (9,2 miljard euro). Dat is 950 miljoen pond (1,1 miljard euro) minder dan wat eerst naar voren was geschoven. Het is nog altijd de grootste beursintroductie in Londen in tien jaar - en Deliveroo wordt er het grootste ‘tech’-aandeel -, maar de lat is wel 10 procent lager gelegd.