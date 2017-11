Verdamping

De waarde van spaargeld verdampt sneller dan de lage rente dat kan compenseren. Feitelijk betalen we daarmee samen de prijs voor politiek conservatisme.

De ironie van tien jaar financiële crisis is dat het spaargeld destijds is gered, maar dat het sindsdien niets meer opbrengt. Meer zelfs: in België wordt het minder waard. Omdat de rente op een spaarboekje lager ligt dan de jaarlijkse inflatie, hebben de Belgische spaarders vorig jaar samen vijf miljard euro aan koopkracht verloren. Hun spaargeld verdampt beetje bij beetje. In een gesprek met deze krant legt Jan Smets, de gouverneur van de Nationale Bank, bovendien uit dat een verhoging van de spaarrente niet voor meteen is.

Dat toont eens te meer aan dat de financiële crisis nog altijd niet is uitgezweet. Spaarders verliezen koopkracht omdat de rente zo laag staat. Die staat zo laag omdat de Europese Centrale Bank geld goedkoop maakt, zodat het zo vlot mogelijk naar investeringen kan vloeien. Die zijn nodig opdat onze economie weer echt kan groeien. Die groei is wel degelijk nodig, al is het maar om de staatsschulden af te lossen en geld te vinden om de pensioenbeloftes in de sociale zekerheid na te komen.

Alleen vloeit dat goedkoop geld niet naar investeringen. Alles samen staat nog altijd 260 miljard euro op de Belgische spaarboekjes. De best denkbare reden waarom we dat doen is angst. We weten dat de overheid zich al decennia onvoldoende voorbereidt om de beloofde pensioenen te betalen, dus zetten we het geld zelf opzij. De Belgen betogen niet tegen het al jaren falende vergrijzingsbeleid. Ze sparen.

Hoe geraken we uit die oncomfortabele vicieuze cirkel? Eén manier is dat de overheid wel degelijk het pad naar meer economische groei terugvindt. Dat kan door zo te hervormen dat meer mensen langer of slimmer werken. De regering-Michel deed daarvoor al belangrijke en noodzakelijke stappen en de voorbije twaalf maanden kwamen er 73.000 jobs bij. Maar het verschil met bijvoorbeeld Nederland toont hoe immens de af te leggen weg nog is. Zelfs dan stuit ieder initiatief om meer mensen aan het werk te krijgen doorgaans op verzet.

Een tweede manier, die ermee samenhangt, is eindelijk de begroting in evenwicht brengen en zo tonen dat de overheid in staat is haar uitgaven correct te beheren. Op dat punt doet deze regering het even slecht als de vorige. In België is het begrotingsevenwicht altijd voor binnen een jaar of drie. En die deadline schuift ieder jaar netjes een jaartje op, uit angst kiezers kwaad te maken.

Omdat ook elders in Europa te vaak getalmd wordt met nodige maar lastige hervormingen, blijft de ECB vastzitten in haar lagerentebeleid. Sinds 2009 hebben Belgische spaarders op die manier al 40 miljard euro aan koopkracht ingeboet, blijkt uit berekeningen van de IESEG-managementschool in Parijs. Indirect betalen we op het spaarboekje allemaal samen de prijs voor een te groot sociaal-economisch conservatisme.