Het voorstel van ING België om 55-plussers betaald thuis te laten zitten is bij die oudere werknemers niet op een koude steen gevallen. Maar de bank stuurt hiermee wel een heel verkeerd signaal uit.

Het plan van ING België om zich te ontdoen van zijn oudere en dus dure werknemers lijkt een succes te worden. Honderden ING’ers die hun 55ste verjaardag al hebben gevierd zijn ingegaan op het voorstel dat de bank hen deed om voortaan thuis te blijven met behoud van het grootste deel van hun wedde.

Niet meer naar kantoor moeten en elke maand toch een salaris op de rekening gestort krijgen: voor wie uit de kinderen is en geen andere grote kosten meer heeft, is het een aantrekkelijk aanbod. Een jaar lang, en meer, betaald verlof.

De zak geld die ING voor hen neerzette, heeft velen zeker over de streep getrokken. Dat is de wortel. Maar er is ook de stok: aan de slag blijven bij een instelling die op haar kop wordt gezet, waar het arbeidsplezier weg is en die wellicht de komende jaren nog door herstructureringen moet gezien de digitale uitdagingen die op de banksector afkomen, is kiezen voor een heel onzekere toekomst. Dan is het niet zo onverstandig om nu maar in het reddingssloepje te stappen. ‘De 55-plussers maken zelf de keuze, de bank dwingt hen niet’, zegt ING-topman Erik Van Den Eynden. Maar hun keuzevrijheid is door de omstandigheden die de bank heeft gecreëerd wel erg beperkt.

ING België wuift de kritiek op de vertrekregeling weg. Het klopt dat de kosten ervan niet rechtstreeks worden afgewenteld op de belastingbetalers. De 55-plussers die thuis mogen blijven, ontvangen geen pensioen- of werkloosheidsuitkering. Op het salaris dat ze ontvangen betalen ze nog belastingen en sociale bijdragen - weliswaar wat minder omdat ze een stukje loon inleveren.

De jongeren hebben niet helemaal ongelijk met hun kritiek dat de babyboomers floreren op hun kap.

Omdat ze niet gevangen zitten in een pensioen- of werkloosheids­regeling, kunnen ze hun kennis en ervaring ook opnieuw aanbieden op de arbeidsmarkt. Tegen betaling. Ze mogen dat combineren met hun ING-vergoeding. Ze worden dus niet uitgerangeerd. Dat is althans de theorie. De praktijk zal leren dat slechts een minderheid op zoek zal gaan naar een nieuwe job. Er is immers geen enkele prikkel om hen daartoe te bewegen.

De formule die ING heeft uitgedokterd om afscheid te nemen van zijn oudere werknemers leidt er dus toe dat een grote hoeveelheid menselijk kapitaal in de mottenballen wordt gelegd. Dat heeft wel een grote maatschappelijke kostprijs. De bank betaalt daarvoor enkele honderden miljoenen euro’s. Het is een investering die compleet onproductief is.

Wat vooral stoort, is het verkeerde signaal dat ING geeft. Het gaat lijnrecht in tegen de boodschap, die ook door bankeconomen voortdurend wordt verkondigd, dat langer werken noodzakelijk is. De regering-Michel, niet opgezet met het ING-initiatief, heeft gezegd deze praktijk te willen ontmoedigen met een speciale belasting. Maar alvast in dit dossier lijkt ze daarmee te laat te komen. ING krijgt bovendien al navolging, en niet van de eerste de beste: de Nationale Bank, het economisch geweten van het land, heeft beslist op een gelijkaardige manier oudere werknemers op non-actief te zetten.

Jongeren hebben het lastig op de arbeidsmarkt, van hen wordt veel gevraagd. De ouderen worden in de meeste gevallen met fluwelen handschoenen behandeld, zoals het ING-verhaal ook weer leert. Ze hebben dus niet helemaal ongelijk, de jongeren, met hun kritiek dat de babyboomers floreren op hun kap.