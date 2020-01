De concurrentie voor het aantrekken van internationale investeringen is groot. Een goed verkooppraatje kan helpen.

Het mag dan lastig zijn in België een federale regering op de been te brengen, dat weerhield koning Filip en premier Sophie Wilmès (MR) er dinsdagavond niet van ons land op het Wereld Economisch Forum in Davos te promoten als een aantrekkelijke handelspartner en een interessante investeringsplek.

Waarom ook niet? België is niet het enige land met een iets minder stabiel politiek systeem. In Frankrijk wordt president Emmanuel Macron al een poos geconfronteerd met felle protesten van een deel van zijn bevolking, eerst tegen nieuwe groene belastingen, dan tegen zijn pensioenhervormingen. In de Verenigde Staten loopt een afzettingsprocedure tegen president Donald Trump, wat hem niet belette in Davos het spreekgestoelte te beklimmen en de lof van de VS en van zijn beleid te zingen.

Weinig zorgen

Er zijn heel wat landen waar de problemen groter zijn dan in België. Hier weegt de aanslepende federale regeringsvorming niet op het consumentenvertrouwen, leert de barometer van de Nationale Bank. De financiële markten maken zich tot dusver ook weinig zorgen, getuige de stand van de rente op Belgische overheidsobligaties. En de internationale investeerders zien eveneens weinig reden om ons land expliciet links te laten liggen.

Het politieke klimaat is hier misschien niet honderd procent stabiel, in een woelige wereld blijft België een vrij veilige haven.

Buitenlandse bedrijven investeerden vorig jaar 5,2 miljard euro in Vlaanderen, becijferde het agentschap Flanders Investment & Trade. Dat maakt van 2019 een grand-crujaar. Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA), ook present in Davos, kan dat palmares gebruiken om kandidaat-investeerders te overtuigen. Het cijfer is weliswaar opgekrikt door de mega-investering van 2,7 miljard van de Britse chemiegroep Ineos in Antwerpen. Maar ook die moest worden verdiend. De Nederlanders trokken zeker zo hard aan Ineos’ mouw om de investering naar Rotterdam te halen.

Troeven

Voor grote bedrijven zijn landsgrenzen van weinig tel. Als ze investeringsplannen hebben, kijken ze ook buiten hun eigen land. Het terrein waarop ze spelen, is Europees, of nog ruimer. De Belgische families achter de biergroep AB InBev investeren honderden miljoenen in een Franse producent van vinylvloeren. Nou, én? Belgen investeren in het buitenland, buitenlandse bedrijven investeren in België. Zo werkt het tegenwoordig. De markt is internationaler geworden, de concurrentie voor het binnenhalen van investeringen - nodig om de economische dynamiek op gang te houden - feller.

Voor grote bedrijven zijn landsgrenzen van weinig tel.

Het politieke klimaat is hier misschien niet honderd procent stabiel, in een woelige wereld blijft België een vrij veilige haven. Er zijn punten waaraan we moeten werken. Maar we hebben ook enkele sterke troeven die het aantrekkelijk maken voor sommige internationale bedrijven om hier te investeren: onze centrale ligging in Europa, een behoorlijke infrastructuur, geschoolde arbeidskrachten, de aanwezigheid van kenniscentra.